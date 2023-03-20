الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
مزيد من الصلاحيات.. تفويض “مديري المناطق التعليمية” بتعيين مسؤولي الوزارة بالمحافظات
إخفاقات القطاع المصرفي ترفع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ عام
الأسوأ في تاريخ أمريكا.. وفيات واسعة بين الأمهات أثناء الولادة
عاجل.. انتشال غريق من جرى سيل بمحافظة الريث في جازان
خلال أسابيع.. فوائد مذهلة للثوم لمرضى الكبد الدهني
“كيا” تزيح الستار عن أحدث سياراتها “EV9”.. و7 مميزات حصرية (صور)

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

مزيد من الصلاحيات.. تفويض “مديري المناطق التعليمية” بتعيين مسؤولي الوزارة بالمحافظات

مزيد من الصلاحيات.. تفويض “مديري المناطق التعليمية” بتعيين مسؤولي الوزارة بالمحافظات

مزيد من الصلاحيات.. تفويض “مديري المناطق التعليمية” بتعيين مسؤولي الوزارة بالمحافظات
٠٥:٥٢:١١ م، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم عن تنظيم جديد فيما يخص إدارات التعليم في المحافظات مع المناطق الرئيسية.

ويأتي ذلك بمنح المزيد من الصلاحيات والابتعاد عن المركزية لإعطاء المرونة في الكثير من القرارات والصلاحيات.

إدارات التعليم:

وبحسب ما ذكرته “اليوم”، فإنه سيتم ربط كل إدارات التعليم في المحافظات بالمناطق التابعة لها، ومنح مديري التعليم في المناطق الكثير من الصلاحيات.

كما يحق لمدير التعليم في المنطقة تعيين مديري التعليم في المحافظات لتلك المناطق ويكون المرجع الأول لهم، وغيرها من الصلاحيات.

وبينت أن إدارات التعليم في محافظات جدة والطائف والأحساء ستبقى مرتبطة بوزارة التعليم مباشرة.

هيئة تقويم التعليم:

بينما أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنها وقعت اليوم الاثنين، مع 12 شركة تعليمية اتفاقيات الاعتماد المدرسي لمساعدة 12 ألف طالب.

12 شركة تعليمية :

وأوضحت أنها ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز” اليوم, اتفاقيات الاعتماد المدرسي مع 12 شركة تعليمية تضم 75 مجمعًا مدرسيًا و12,652 طالبًا.

أهم أهداف التقويم :

وأضافت أن التقويم والاعتماد المدرسي يدعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع إسهامات قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، مؤكدة أن الاعتماد المدرسي يهدف إلى:

1 – ضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها.

2 – تعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية.

3 – زيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية.

اقرأ أيضا

منها كف اليد وقبول التقاعد.. 15 صلاحية جديدة لمديري التعليم

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إدارات التعليم مديري المناطق التعليمية مسؤولي الوزارة بالمحافظات هيئة تقويم التعليم وزارة التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
‏التحالف: تدمير زورقين مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك جنوب البحر الأحمر

‏التحالف: تدمير زورقين مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك جنوب البحر الأحمر

٠٤:٠١ م، الأربعاء، ٢٣ مارس ٢٠٢٢
عاجل.. لبنان يقرر رفع الدعم بالكامل عن المحروقات وبدء تسعيرها بالدولار

عاجل.. لبنان يقرر رفع الدعم بالكامل عن المحروقات وبدء تسعيرها بالدولار

١١:١٢ ص، الأثنين، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
«خيركم»: دراسات أثبتت أن وجود حلقات تحفيظ في الأحياء يجعلها «أكثر أمناً»

«خيركم»: دراسات أثبتت أن وجود حلقات تحفيظ في الأحياء يجعلها «أكثر أمناً»

٠٩:٣٢ م، الأثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠١٥
فاجعة جديدة.. وفاة طالب على يد زميله في إحدى مدارس جدة

فاجعة جديدة.. وفاة طالب على يد زميله في إحدى مدارس جدة

٠٣:٠٥ م، الثلاثاء، ٠١ أكتوبر ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *