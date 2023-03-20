مزيد من الصلاحيات.. تفويض “مديري المناطق التعليمية” بتعيين مسؤولي الوزارة بالمحافظات

تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم عن تنظيم جديد فيما يخص إدارات التعليم في المحافظات مع المناطق الرئيسية.

ويأتي ذلك بمنح المزيد من الصلاحيات والابتعاد عن المركزية لإعطاء المرونة في الكثير من القرارات والصلاحيات.

إدارات التعليم:

وبحسب ما ذكرته “اليوم”، فإنه سيتم ربط كل إدارات التعليم في المحافظات بالمناطق التابعة لها، ومنح مديري التعليم في المناطق الكثير من الصلاحيات.

كما يحق لمدير التعليم في المنطقة تعيين مديري التعليم في المحافظات لتلك المناطق ويكون المرجع الأول لهم، وغيرها من الصلاحيات.

وبينت أن إدارات التعليم في محافظات جدة والطائف والأحساء ستبقى مرتبطة بوزارة التعليم مباشرة.

هيئة تقويم التعليم:

بينما أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنها وقعت اليوم الاثنين، مع 12 شركة تعليمية اتفاقيات الاعتماد المدرسي لمساعدة 12 ألف طالب.

12 شركة تعليمية :

وأوضحت أنها ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز” اليوم, اتفاقيات الاعتماد المدرسي مع 12 شركة تعليمية تضم 75 مجمعًا مدرسيًا و12,652 طالبًا.

أهم أهداف التقويم :

وأضافت أن التقويم والاعتماد المدرسي يدعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع إسهامات قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، مؤكدة أن الاعتماد المدرسي يهدف إلى:

1 – ضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها.

2 – تعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية.

3 – زيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية.

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