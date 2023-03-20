148 ألف مواطن يحصلون على وظائف في المرحلة الأولى لبرنامج “توطين”

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تمكن برنامج توطين من تحقيق إنجازات عديدة وتوظيف نحو 148 ألف مواطن في القطاع الخاص في مرحلته الأولى.

6 جهات إشرافية

ومن جانبه، قال م. أيمن شكر، مدير ادارة استحداث فرص العمل والمشرف العام على برنامج “توطين” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن: الوزارة أطلقت برنامج توطين بالمشاركة مع 6 جهات إشرافية وهي:

1- وزارة الصناعةوالثروة المعدنية

2- وزارة النقل والخدمات اللوجستيىة

3- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

4- وزارة الصحة

5- وزارة السياحة

6- وزارة التجارة

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مميزات برنامج توطين

ولفت شكر إلى أن البرنامج يقدم العديد من الحوافز منها:

– دعم الأجور

– الاستدامة

– التدريب

– بدل المواصلات

– بدل رعاية الأطفال

– بدل الانتقال

– بدل العمل عن بعد

– تغطية جزء من أجر الموظف لمدة 24 شهرا، بنسبة تتراوح بين 30 % و50% من الأجر الشهري

– حد أقصى 3 آلاف ريال باستثناء المهن الحد الأقصى لها 5 آلاف ريال.

كما يقدم البرنامج مكافآت مالية للمنشآت الملتزمة بالتوظيف طويل الأمد بتعويض مساهمة المنشأة في التأمينات الاجتماعية للموظفين المستدامين لمدة 12 شهرا .