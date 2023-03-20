الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
148 ألف مواطن يحصلون على وظائف في المرحلة الأولى لبرنامج “توطين”
مزيد من الصلاحيات.. تفويض “مديري المناطق التعليمية” بتعيين مسؤولي الوزارة بالمحافظات
إخفاقات القطاع المصرفي ترفع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ عام
الأسوأ في تاريخ أمريكا.. وفيات واسعة بين الأمهات أثناء الولادة
عاجل.. انتشال غريق من جرى سيل بمحافظة الريث في جازان
خلال أسابيع.. فوائد مذهلة للثوم لمرضى الكبد الدهني

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

148 ألف مواطن يحصلون على وظائف في المرحلة الأولى لبرنامج “توطين”

148 ألف مواطن يحصلون على وظائف في المرحلة الأولى لبرنامج “توطين”

148 ألف مواطن يحصلون على وظائف في المرحلة الأولى لبرنامج “توطين”
٠٥:٥٣:٥٣ م، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكن برنامج توطين من تحقيق إنجازات عديدة وتوظيف نحو 148 ألف مواطن في القطاع الخاص في مرحلته الأولى.

6 جهات إشرافية

ومن جانبه، قال م. أيمن شكر، مدير ادارة استحداث فرص العمل والمشرف العام على برنامج “توطين” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن: الوزارة أطلقت برنامج توطين بالمشاركة مع 6 جهات إشرافية وهي:

1- وزارة الصناعةوالثروة المعدنية

2- وزارة النقل والخدمات اللوجستيىة

3- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

4- وزارة الصحة

5- وزارة السياحة

6- وزارة التجارة

أقرأ أيضا:

يوفر 170 ألف وظيفة.. «الموارد البشرية» تدشن برنامج «توطين 2»

مميزات برنامج توطين 

ولفت شكر إلى أن البرنامج يقدم العديد من الحوافز منها:

– دعم الأجور

– الاستدامة

– التدريب

– بدل المواصلات

– بدل رعاية الأطفال

– بدل الانتقال

– بدل العمل عن بعد

– تغطية جزء من أجر الموظف لمدة 24 شهرا، بنسبة تتراوح بين 30 % و50% من الأجر الشهري

– حد أقصى 3 آلاف ريال باستثناء المهن الحد الأقصى لها 5 آلاف ريال.

كما يقدم البرنامج مكافآت مالية للمنشآت الملتزمة بالتوظيف طويل الأمد بتعويض مساهمة المنشأة في التأمينات الاجتماعية للموظفين المستدامين لمدة 12 شهرا .

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم برنامج توطين توطين الوظائف وزارة الموارد البشرية

مواد ذات صلة

المزيد
مصادر تكشف لـ«رويترز» موعد رفع أسعار الكهرباء والوقود في المملكة

مصادر تكشف لـ«رويترز» موعد رفع أسعار الكهرباء والوقود في المملكة

٠٤:٤٠ م، الثلاثاء، ١٠ أكتوبر ٢٠١٧
«أسلم على يديه شخص قبل وفاته».. وفاة الشيخ «محمد جميل أختر»

«أسلم على يديه شخص قبل وفاته».. وفاة الشيخ «محمد جميل أختر»

٠٥:٥٤ م، الأحد، ٠١ يناير ٢٠٢٣
توضيح مهم من هيئة الزكاة حول الإعفاءات الضريبية والقوائم المالية

توضيح مهم من هيئة الزكاة حول الإعفاءات الضريبية والقوائم المالية

١١:١٩ ص، الأثنين، ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢
بالفيديو.. التويجري: سنجعل المملكة من أفضل 10 دول بالعالم في الذكاء الاصطناعي

بالفيديو.. التويجري: سنجعل المملكة من أفضل 10 دول بالعالم في الذكاء الاصطناعي

١١:٣٦ ص، الأربعاء، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *