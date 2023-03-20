148 ألف مواطن يحصلون على وظائف في المرحلة الأولى لبرنامج “توطين”
تواصل – فريق التحرير:
تمكن برنامج توطين من تحقيق إنجازات عديدة وتوظيف نحو 148 ألف مواطن في القطاع الخاص في مرحلته الأولى.
6 جهات إشرافية
ومن جانبه، قال م. أيمن شكر، مدير ادارة استحداث فرص العمل والمشرف العام على برنامج “توطين” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن: الوزارة أطلقت برنامج توطين بالمشاركة مع 6 جهات إشرافية وهي:
1- وزارة الصناعةوالثروة المعدنية
2- وزارة النقل والخدمات اللوجستيىة
3- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
4- وزارة الصحة
5- وزارة السياحة
6- وزارة التجارة
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مميزات برنامج توطين
ولفت شكر إلى أن البرنامج يقدم العديد من الحوافز منها:
– دعم الأجور
– الاستدامة
– التدريب
– بدل المواصلات
– بدل رعاية الأطفال
– بدل الانتقال
– بدل العمل عن بعد
– تغطية جزء من أجر الموظف لمدة 24 شهرا، بنسبة تتراوح بين 30 % و50% من الأجر الشهري
– حد أقصى 3 آلاف ريال باستثناء المهن الحد الأقصى لها 5 آلاف ريال.
كما يقدم البرنامج مكافآت مالية للمنشآت الملتزمة بالتوظيف طويل الأمد بتعويض مساهمة المنشأة في التأمينات الاجتماعية للموظفين المستدامين لمدة 12 شهرا .