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الأسوأ في تاريخ أمريكا.. وفيات واسعة بين الأمهات أثناء الولادة

الأسوأ في تاريخ أمريكا.. وفيات واسعة بين الأمهات أثناء الولادة

الأسوأ في تاريخ أمريكا.. وفيات واسعة بين الأمهات أثناء الولادة
٠٥:٣٠:٠٤ م، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت بيانات تم نشرها قبل أيام عن أن النساء السود أكثر عرضة للوفاة بمرتين من النساء البيض، وذلك ظاهرة غريبة شهدتها الولايات المتحدة، في معدل وفيات الأمهات في 2021، وهو العام الثاني لجائحة كورونا.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن وفيات الأمهات متعلق بالحالات التي تحصل أثناء الحمل أو بعد نهايته بـ42 يوماً لأي سبب له علاقة بالحمل أو التحكم به.

عدد الوفيات:

وكشف تقرير صادر عن المركز الوطني للإحصاءات الصحية أن هذه المعايير انطبقت على 1205 امرأة توفين في الولايات المتحدة عام 2021، في مقابل 861 عام 2020 و754 عام 2019.

وأوضح أن معدل وفيات الأمهات بلغ 32,9 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة عام 2021، بعدما كان 23,8 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة عام 2020 و20,1 عام 2019.

ووصفت الناطقة باسم البيت الأبيض “كارين جان بيار” أن ما حدث ” ازمة”، وأن أقوى دولة في العالم يجب ألاّ تقبل بهذا الواقع.

المعدل الأسوأ:

ويُعد هذا المعدّل الأسوأ بين الدول الصناعية، حيث كانت المرة الأخيرة التي كان فيها معدل وفيات الأمهات في الولايات المتحدة بهذا الارتفاع رسمياً في منتصف ستينات القرن العشرين.

كما انخفض معدل وفيات الأمهات بشكل عام في العالم في القرن العشرين بفضل التقدم الطبي.

فيما كان المنحى معاكساً في الولايات المتحدة منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خلافاً لمعظم البلدان المشابهة.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا اخبار امريكا عمليات الولادة وفاة اثناء الولادة وفاة الأمهات

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