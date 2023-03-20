إخفاقات القطاع المصرفي ترفع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ عام

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، باعلى مستوى منذ مارس الماضي، بنسبة 1%، وعوضت جزءا من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق مع عودة المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 2007.30 دولار للأوقية بحلول الساعة (07:47) بتوقيت جرينتش، بعد تراجعه بـ1% في وقت سابق من الجلسة، بينما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2% إلى 2012.50 دولار، حسب “الاقتصادية”.

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أزمات سيليكون فالي وكريدي سويس

وارتفعت أسعار الذهب 10% بسبب ارتفاع الطلب عليه كملاذ آمن بعد انهيار بنك سيليكون فالي في وقت سابق من الشهر، والذي تسبب بدوره في أزمة لبنك كريدي سويس الذي تأسس قبل 167 عاما.

ووافق “يو بي إس” أمس الأحد على شراء كريدي سويس مقابل 3.23 مليار دولار وتحمل خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار في صفقة مدعومة بضمان سويسري ضخم.

مكاسب أسبوعية

وكانت أسعار عقود الذهب تراجعت يوم الخميس الماضي بنسبة 0.4% أو ما يعادل 8.30 دولار، فيما ارتفعت يوم الجمعة بنسبة 2.6% أو ما يعادل 50.5 دولار لتصل إلى 1973.50 دولار للأوقية، لترتفع 5.7% في إجمالي الأسبوع الماضي.