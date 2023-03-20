“كيا” تزيح الستار عن أحدث سياراتها “EV9”.. و7 مميزات حصرية (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة كيا عن سيارة “EV9” الجديدة التي تميزت بكل ما فيها وخصوصا من حيث الشكل الأنيق والمواصفات المتطورة.

تصميم مختلف

وتأتي السيارة بتصميم مختلف ومميزات جديدة بداية من المظهر.

1- مظهر يوحي بالقوة والعصرية والتي قلما تجتمع في شيء واحد.

2- بالنسبة للحجم، جاءت بهيكل كبير وزودت بأحدث تقنيات الإضاءة.

3- كما حصلت على واجهة قيادة متطورة مزودة بشاشتين لمسيتين كل منهما أتت بمقاس 12.3 بوصة.

4- تم وضع أسفل الشاشة شريط لمسي للتحكم بأنظمة التكييف وبعض خصائص المركبة.

5- جهزتها كيا بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث.

6- أنظمة للحفاظ على المسار أثناء السفر، وحساسات متطورة للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات عالية الدقة.

7- حصلت السيارة على محركات كهربائية بعزم 203 و406 أحصنة، وبطاريات تكفيها لقطع مسافات تتراوح ما بين 350 و470 كلم بالشحنة الواحدة.

ومن المعروف أن سيارات “كيا ” تتمتع بقوة وتصميم عصري وجذاب في الوقت نفسه.

اقرأ أيضا:

زلزال تركيا.. تورط عامل إنقاذ روسي في واقعة “مخلة بالشرف” (فيديو)