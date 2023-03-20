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“كيا” تزيح الستار عن أحدث سياراتها “EV9”.. و7 مميزات حصرية (صور)

“كيا” تزيح الستار عن أحدث سياراتها “EV9”.. و7 مميزات حصرية (صور)

“كيا” تزيح الستار عن أحدث سياراتها “EV9”.. و7 مميزات حصرية (صور)
٠٥:٠٠:٣٩ م، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة كيا عن سيارة “EV9” الجديدة التي تميزت بكل ما فيها وخصوصا من حيث الشكل الأنيق والمواصفات المتطورة.

تصميم مختلف

وتأتي السيارة بتصميم مختلف ومميزات جديدة بداية من المظهر.

1- مظهر يوحي بالقوة والعصرية والتي قلما تجتمع في شيء واحد.

2- بالنسبة للحجم، جاءت بهيكل كبير وزودت بأحدث تقنيات الإضاءة.

3- كما حصلت على واجهة قيادة متطورة مزودة بشاشتين لمسيتين كل منهما أتت بمقاس 12.3 بوصة.

4- تم وضع أسفل الشاشة شريط لمسي للتحكم بأنظمة التكييف وبعض خصائص المركبة.

5- جهزتها كيا بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث.

6- أنظمة للحفاظ على المسار أثناء السفر، وحساسات متطورة للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات عالية الدقة.

7- حصلت السيارة على محركات كهربائية بعزم 203 و406 أحصنة، وبطاريات تكفيها لقطع مسافات تتراوح ما بين 350 و470 كلم بالشحنة الواحدة.

ومن المعروف أن سيارات “كيا ” تتمتع بقوة وتصميم عصري وجذاب في الوقت نفسه.

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