لمساعدة 12 ألف طالب.. “تقويم التعليم” تتخذ هذه الخطوة

تواصل – واس:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنها وقعت اليوم الاثنين، مع 12 شركة تعليمية اتفاقيات الاعتماد المدرسي لمساعدة 12 ألف طالب.

12 شركة تعليمية تضم 75 مجمعًا مدرسيًا

وأوضحت أنها ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز” اليوم, اتفاقيات الاعتماد المدرسي مع 12 شركة تعليمية تضم 75 مجمعًا مدرسيًا و12,652 طالبًا.

أهم أهداف التقويم والاعتماد المدرسي

وأضافت أن التقويم والاعتماد المدرسي يدعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع إسهامات قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، مؤكدة أن الاعتماد المدرسي يهدف إلى:

1 – ضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها.

2 – تعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية.

3 – زيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية.

بيان بالمدارس التي تم التوقيع معها

وتُعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفاءتهما، مشيرة إلى أن المدارس التي تم التوقيع معها هي:

1 – مدارس النصر الأهلية بجدة.

2 – مدارس الأجيال المتطورة بجدة.

3 – مدارس أطياب الأهلية بالرياض.

4 – مدارس الفضيلة بحائل.

5 – مدارس الأنجال الأهلية بالأحساء.

6 – مدارس الآفاق العالمية بالرياض.

7 – مدارس الشافي الأهلية بالطائف.

8 – مدارس دار البشرى بمكة المكرمة.

9 – مجمع أوائل المملكة بحائل.

10 – مجمع دار الحنان بجدة.

11 – مجمع فرسان الشمال النموذجية بتوك.

12 – مدارس سماء المعرفة بحائل.

وأشارت الهيئة إلى أنها وقعت مؤخرًا عددًا من الاتفاقيات مع 71 شركات تعليمية “أهلية وعالمية” تضم 140 مجمعًا مدرسيًا و215,634 طالباً وطالبة، تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي وللبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي.

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