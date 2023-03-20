الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“الشورى” يوافق على مشروع الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها
المملكة الأولى عربيا وإقليميا في الحد من استهلاك الملح
6 أهداف وراء إطلاق التصنيف السعودي العالمي لمؤسسات التعليم العالي “صقر”
تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة بالمنطقة الشرقية.. وهذه جريمته
مشهد إنساني.. شاهد ما فعلته دورية شرطة مع هذا الشخص (فيديو)
بيان مهم من لجنة تحكيم مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الشورى” يوافق على مشروع الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها

“الشورى” يوافق على مشروع الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها

“الشورى” يوافق على مشروع الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها
٠٤:٣٠:٤٢ م، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الـ 25 من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة د.عبد الله آل الشيخ، وذلك لمناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي بين مركز  للأرصاد والمنظمة العربية للهلال الأحمر.

تعديل مواد مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية

وفي قرار آخر خلال الجلسة وافق المجلس على تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقاريةٍ على الخارطة.

وناقش المجلس تقريرًا قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.

المجلس يستمع إلى عددٍ من المداخلات

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عددٍ من المداخلات التي قدمها أعضاء المجلس بشأن التقرير.

وطلب رئيس اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

 اتفاقية إدارية بين المملكة والدولي للإنشاء والتعمير

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال ذات الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية إدارية بين المملكة ممثلة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن الصندوق الائتماني متعدد المانحين لشراكة التنمية الرقمية.

الموافقة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في جمهورية غينيا.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. قرارات مهمة من مجلس الشورى تخص المواطنين

مجلس الشورى يوافق على تعديل نظام المقيّمين المعتمدين

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأرصاد الحد من المخاطر الكوارث بيع وتأجير مشروعات عقارية مجلس الشورى مشروع مذكرة تعاون

مواد ذات صلة

المزيد
«العدل»: تكليف 56 قاضياً للعمل في 48 محكمة بالمملكة خلال إجازة عيد الفطر

«العدل»: تكليف 56 قاضياً للعمل في 48 محكمة بالمملكة خلال إجازة عيد الفطر

٠٣:٤٩ م، الخميس، ١٥ يونيو ٢٠١٧
فولكس فاغن تكشف عن 12 تحديثا في سيارتها الشبابية الجديدة (صور)

فولكس فاغن تكشف عن 12 تحديثا في سيارتها الشبابية الجديدة (صور)

٠٤:٣٣ م، الثلاثاء، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
“تعليم جدة” تفتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي.. تعرف على التفاصيل

“تعليم جدة” تفتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي.. تعرف على التفاصيل

٠٢:٤٤ م، الأربعاء، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
صحيفة هندية: نيودلهي تراقب العمال وأُسَرهم الذين يتوجهون للعمل بالخليج

صحيفة هندية: نيودلهي تراقب العمال وأُسَرهم الذين يتوجهون للعمل بالخليج

١٢:٠٣ م، الثلاثاء، ٢٥ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *