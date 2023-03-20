“الشورى” يوافق على مشروع الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها

تواصل – واس:

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الـ 25 من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة د.عبد الله آل الشيخ، وذلك لمناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي بين مركز للأرصاد والمنظمة العربية للهلال الأحمر.

تعديل مواد مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية

وفي قرار آخر خلال الجلسة وافق المجلس على تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقاريةٍ على الخارطة.

وناقش المجلس تقريرًا قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.

المجلس يستمع إلى عددٍ من المداخلات

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عددٍ من المداخلات التي قدمها أعضاء المجلس بشأن التقرير.

وطلب رئيس اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

اتفاقية إدارية بين المملكة والدولي للإنشاء والتعمير

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال ذات الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية إدارية بين المملكة ممثلة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن الصندوق الائتماني متعدد المانحين لشراكة التنمية الرقمية.

الموافقة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في جمهورية غينيا.

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