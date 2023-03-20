الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف أكاديمية بجامعة نجران.. التفاصيل وشروط التقديم
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وظائف أكاديمية بجامعة نجران.. التفاصيل وشروط التقديم

وظائف أكاديمية بجامعة نجران.. التفاصيل وشروط التقديم

وظائف أكاديمية بجامعة نجران.. التفاصيل وشروط التقديم
٠٤:٣١:٥٣ م، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت جامعة نجران عن توفر وظائف بنظام العقود والتعاون، للجنسين، للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1444هـ.

والوظائف متاحة لحملة الماجستير للتدريس في تخصصات المحاسبة، وإدارة الأعمال بالكلية التطبيقية بشرورة.

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وفيما يلي التفاصيل:

الشروط:

-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

-حاصلًا على درجة الماجستير مع معادلتها في حال كانت من جامعة خارجية.

-اجتياز المتقدم للاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص وبدرجة لا تقل عن 60%.

-اجتياز المقابلة الشخصية.

-الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص.

وحددت الجامعة المستندات المطلوبة، وتتمثل:

-صورة مصدقة من المؤهل المطلوب.

-صور معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة

-صور من الخبرات الأكاديمية إن وجدت.

-صورة الهوية الوطنية سارية المفعول.

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طريقة التقديم:

-عبر البريد الإلكتروني للكلية التطبيقية بشروره (اضغط هنا).

-التسجيل سيستمر لمدة أربعة أيام

-تُستبعد الطلبات الناقصة وتعد لاغية، أو الواردة بعد تاريخ التقديم الموضح أعلاه

-كما لا تقبل المستندات مناولة.

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