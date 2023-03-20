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عاجل.. انتشال غريق من جرى سيل بمحافظة الريث في جازان

عاجل.. انتشال غريق من جرى سيل بمحافظة الريث في جازان

عاجل.. انتشال غريق من جرى سيل بمحافظة الريث في جازان
٠٥:٠٣:٢٦ م، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن فريق الدفاع المدني بجازان أنه انتشل اليوم الاثنين، شخصًا غرق في مجرى سيل بوادي يخرف في محافظة الريث.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن عملية الانتشال تمت بمساندة الفرق التطوعية، وأنه يسأل الله أن يتغمد بواسع رحمته.

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وأمس، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن إدارة مدني جازان تواصل جهوده في أعمال البحث عن مفقودي صبيا والريث.

شقيق مفقود سيول جازان يطالب بجثمان أخيه

فيما طالب موسى الريثي شقيق أحد مفقودي سيول بحيرة سد جازان بسرعة الحصول على جثمان أخي ودفنه حتى تهون علينا المصيبة.

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وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه وأسرة أحد مفقودي سيول جازان يطمعون في المزيد من الدعم بالقوارب لبحيرة السد.

أهل الفقيد يطالبون بالعثور على حثته

وأضاف أن الرؤية في بحيرة السد غير واضحة لعكارة مياهها، مطالبًا بسرعة البحث عن أخيه وتضافر الجهود حتى يتم العثور عليه ويدفنوه.

مدني جازان” يبحث عن 2 جرفتهما السيول

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني بـ “جازان”، إنه يواصل البحث عن شخصين جرفتهما السيول في صبيا والريث.

وأكد أن هناك عدد من الفرق التطوعية التي تشارك في عملية البحث.

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وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة.

الدفاع المدني يحذر من الأمطار والسيول

فيما دعت الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على معظم مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأمطار الدفاع المدني جازان سيول وادي خرف محافظة الريث

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