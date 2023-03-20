بيان مهم من لجنة تحكيم مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن

تواصل – واس:

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن أنها أكملت استماعها لتلاوات 86 متسابقاً ومتسابقة خلال ثلاثة أيام منذ بدء التصفيات.

الاستماع إلى تلاوة 86 متسابقاً

وأوضحت لجنة تحكيم المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الرابعة والعشرين، أنها أكملت الاستماع إلى تلاوة 86 متسابقاً ومتسابقة منذ بدء انطلاق التصفيات النهائي يوم الجمعة الماضية في أفرع المسابقة الستة.

105 متسابقين من مختلف مناطق المملكة

فيما تستمتع اللجان اليوم الاثنين إلى 19 متسابقاً ومتسابقة منهم 14 من البنين، و5 من البنات، ليصل مجموع من تم الاستماع لهم من قبل لجان التحكيم 105 متسابقين ومتسابقات من مختلف مناطق المملكة.

التصفيات النهائية للمسابقة المحلية

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أن التصفيات النهائية للمسابقة المحلية يشارك في تحكيمها نخبة من المحكمين والمحكمات أعضاء هيئات في عدد من جامعات المملكة، كما هيأت الوزارة الإمكانيات كافة لتيسير على المشاركين وتقديم خدمات نوعية وإلكترونية.

الحفل الختامي سيقام غرة رمضان

يشار إلى أن الحفل الختامي سيقام بمشيئة الله تعالى غرة رمضان المبارك للبنين، فيما سيقام الحفل الختامي للبنات في اليوم الثاني من رمضان بمدينة الرياض.

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