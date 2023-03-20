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عاجل.. القبض على وافدة ومواطنين اثنين لارتكابهم هذه الجريمة في الرياض
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عاجل.. القبض على وافدة ومواطنين اثنين لارتكابهم هذه الجريمة في الرياض

عاجل.. القبض على وافدة ومواطنين اثنين لارتكابهم هذه الجريمة في الرياض

عاجل.. القبض على وافدة ومواطنين اثنين لارتكابهم هذه الجريمة في الرياض
٠٤:٠٧:٢٤ م، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها ألقت اليوم الاثنين، القبض على 3 أشخاص لارتكابهم حوادث سلب وحيازة مواد مخدرة.

ضبط وافدة بتأشيرة زيارة

وأوضحت أنها ضبطت وافدة بتأشيرة زيارة من الجنسية الكينية ومواطنين، لسلبهم مركبة تحت تهديد سلاح ناري.

ضبط أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

وأضافت أنها ضبطت بحوزتهم مركبة أخرى، وأنه تبين من إجراءات الاستدلال أنها مسروقة “تم استردادها”، و34 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و18 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق

وأكدت شرطة الرياض، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

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القبض على 5 مقيمين من الجنسية السورية

كما ألقت شرطة الرياض القبض على 5 مقيمين من الجنسية السورية لسرقتهم مركبات واستخدامها في سرقة مبانٍ تحت الإنشاء.

وأوضحت أنه ضبط بحوزتهم 8 مركبات مسروقة وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وحسب اللوائح فإن السطو المتكرر يمكن أن يعاقب عليه بتر اليد اليمنى والسرقة المشددة ببتر اليد والقدم.

وتتنطبق هذه الأحكام على سرقة السيارات، حيث إنها من جرائم السرقة المعاقب عليها بقطع اليد، إذا توافرت الشروط.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إجراءات الاستدلال الرياض الشرطة حوادث سلب مواد مخدرة

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