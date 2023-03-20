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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 4.5 مليارات ريال
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 4.5 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 4.5 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 4.5 مليارات ريال
٠٤:٣٣:٣٧ م، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفًعا 60.39 نقطة ليقفل عند مستوى 10218.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 178 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

الأسهم المرتفعة

وكانت أسهم شركات ثمار، والإنماء طوكيو م، وعلم، ودار الأركان، وأنابيب الشرق، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بن داود، والنهدي، ومجموعة الخليج للتأمين، والإنماء ريت الفندقي، وجبل عمر فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 2.96% .

وجاءت أسهم شركات أمريكانا، والأهلي، ودار الأركان، والإنماء، وثمار، الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الأهلي، والراجحي، وأمريكانا، وثمار، وسابك للمغذيات الزراعية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

انخفاض مؤشر الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 8.83 نقاط ليقفل عند مستوى 18968.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 44.1 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأسهم المملكة سوق الأسهم نمو

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