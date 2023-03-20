6 أهداف وراء إطلاق التصنيف السعودي العالمي لمؤسسات التعليم العالي “صقر”

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أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم التصنيف السعودي العالمي لمؤسسات التعليم العالي “صقر”، وذلك تحقيقًا لأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية “أحد برامج رؤية المملكة 2030”.

6 أهداف

ويهدف التصنيف إلى تحقيق الأهداف التالية:

1- الإسهام في تحسين الجودة والتميز في العملية التعليمية.

2- تعزيز التميز المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي.

3- رفع مستوى الكفاءة والفاعلية والاستدامة.

4- المواءمة مع سوق العمل وتمكين المجتمع.

5- تعزيز التنمية المستدامة.

6- تحفيز الأبحاث والتطوير والابتكار.

وتُعد مبادرة التصنيف السعودي العالمي لمؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج رؤية 2030).

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة قد اعتمد فئات التصنيف ومجالاته ومؤشراته، ووثيقة قواعده وأحكامه.

واستعدت الهيئة منذ تكليفها بتنفيذ هذه المبادرة باتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات، ابتداءً من التنسيق مع وزارة التعليم ومؤسسات التعليم العالي والجهات ذات العلاقة.

وأيضا: تشكيل اللجان، وعقد ورش العمل، واللقاءات المتعددة التي تناولت الأهداف والمفاهيم وآليات التنفيذ التي يسعى التصنيف لتحقيقها.

5 مراحل

ومرت رحلة تصميم المبادرة بـ 5 مراحل تأسيسية ابتداءً بما يلي:

1- عمليات المسح الأولي للواقع والمقارنات المرجعية.

2- مرحلة بناء الخطط والمنهجيات.

3- مرحلة بناء مصفوفة مجالات ومؤشرات التصنيف.

4- مرحلة المراجعات النهائية.

5 – مرحلة التحكيم التي أثمرت عنها النسخ النهائية لمصفوفات مجالات ومؤشرات التصنيف وفئاته.

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