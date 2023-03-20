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إنجاز جديد.. “موانئ” تحصد جائزة العلامة التجارية المميزة في نسختها الـ 16
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إنجاز جديد.. “موانئ” تحصد جائزة العلامة التجارية المميزة في نسختها الـ 16

إنجاز جديد.. “موانئ” تحصد جائزة العلامة التجارية المميزة في نسختها الـ 16

إنجاز جديد.. “موانئ” تحصد جائزة العلامة التجارية المميزة في نسختها الـ 16
٠٤:٠٩:٣٩ م، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

حصد الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، جائزة العلامة التجارية المميزة ضمن جوائز “ShipTek” في نسختها الـ 16 بدبي.

أشهر وأقدم الجوائز المتخصصة في القطاع البحري

وجائزة العلامة التجارية المميزة هي ضمن جوائز “ShipTek” أحد أشهر وأقدم الجوائز المتخصصة في القطاع البحري على مستوى الشرق الأوسط ودول آسيا، في نسختها الـ 16 التي انعقدت في دبي.

قوة العلامة التجارية لـ “موانئ”

ويأتي ذلك امتدادًا للسمعة المميزة التي تحظى بها “موانئ” على المستوى الإقليمي والدولي وثقة المستثمرين والشركاء من القطاعين العام والخاص المحلي والعالمي في تعزيز استثماراتهم، مما يعكس قوة العلامة التجارية لـ “موانئ”.

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جوائز ومؤشرات محلية وإقليمية ودولية

وخلال عام 2022م، حصدت “موانئ” نحو 10 جوائز ومؤشرات محلية وإقليمية ودولية تتضمن تسجيل شهادة التأهيل من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجود “E F Q M”، وجائزة “صفقة العام” في حفل ماريتايم ستاندرد التميز.

جوائز القمة العالمية للشحن الأخضر

كما فازت مُمثلة بميناء جدة الإسلامي بجائزة “أفضل ميناء في عام 2022″، كما أحرزت جائزة “التحول الرقمي” ضمن جوائز القمة العالمية للشحن الأخضر مما يرسخ علامتها التجارية ويعزز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية القطاع البحري الهيئة العامة للموانئ جائزة العلامة التجارية جائزة صفقة العام دبي موانئ

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