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المملكة الأولى عربيا وإقليميا في الحد من استهلاك الملح
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المملكة الأولى عربيا وإقليميا في الحد من استهلاك الملح

المملكة الأولى عربيا وإقليميا في الحد من استهلاك الملح

المملكة الأولى عربيا وإقليميا في الحد من استهلاك الملح
٠٤:٢٥:٥٦ م، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء دخول المملكة ضمن قائمة الدول الأعلى عالميًا في الحد من استهلاك الملح.

وبحسب الهيئة، فإن المملكة الأولى عربياً وإقليمياً في سنّ التشريعات والإجراءات للحد من الاستهلاك المفرط للملح.

هدفان أساسيان

والهدف من ذلك ما يلي:

1- تحسين القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية.

2- تعزيز أنماط التغذية في المجتمع للحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

خفض محتوى الملح

وعملت “الغذاء والدواء” خلال السنوات الأخيرة على حث مصنعي ومستوردي الأغذية بخفض محتوى الملح في 24 صنفاً غذائياً.

كما فرضت عدداً من الإجراءات على مصنعي ومستوردي الأغذية أهمها وضع حد إلزامي لمحتوى الملح في جميع أنواع الخبز “غرام واحد لكل 100 غرام من الخبز”.

المسح الميداني

وتنفذ “الغذاء والدواء” أعمال المسح الميداني ووضع الاستراتيجيات لخفض معدل استهلاك الفرد من الملح بشكل تدريجي عبر عدة مراحل للتصدي للأمراض المزمنة الناجمة عن استهلاكه.

ويعد الملح سببًا رئيسيًا لارتفاع ضغط الدم وما يتبعها من سكتات دماغية وأمراض القلب المؤدية إلى الوفاة لا قدر الله.

ارتفاع استهلاك الملح

وكشفت التقارير الأخيرة للمنظمات العالمية وجود معدلات مرتفعة جداً لاستهلاك الملح في منطقة الشرق الأوسط، إذ يزيد متوسط استهلاك الفرد عن 12 غراماً يومياً.

وأوصت الدول إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لخفض استهلاك الملح إلى 5 غرامات يومياً بشكل تدريجي معتدل مما يعزز الصحة العامة لدى المجتمع.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية استهلاك الملح السعودية الملح المملكة

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