“الأرصاد” يُحذر من مخاطر وتداعيات التغير المناخي وانبعاثات الغاز

تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة يُعد نقطة تحول أساسية في التكيف مع التغير المناخي وتأثيراته.

مخاطر وتداعيات التغير المناخي

وحذر المركز من مخاطر وتداعيات التغير المناخي وانبعاثات الغاز، مشيرًا إلى أن هذه المخاطر تتمثل في:

أولًا: التغير المناخي، وهو عبارة عن تحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، مبينًا أن الأنشطة البشرية هي المسبب الرئيسي له عبر حرق الوقود الحفري.

ثانيًا: الغازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ، ” الميثان وثاني أكسيد الكربون”.

ثالثًا: مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة، وهي:

– إنتاج واستهلاك الطاقة والصناعة والنقل.

– استخدام البنزين لقيادة السيارات أو الفحم لتدفئة المباني.

– تطهير الأراضي من الأعشاب والشجيرات وقطع الغابات.

– مدافن القمامة هي مصدر رئيسي لانبعثات غاز الميثان.

رابعًا: عواقب تغير المناخ:

1 – الحرائق الشديدة.

2 – العواصف الكارثية.

3 – ذوبان الجيد القطبي.

4 – تدهور التنوع البيولوجي.

5 – الجفاف الشديد وندرة المياه.

6 – ارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات.