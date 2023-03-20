قصة الاحتفال بـ اليوم العالمي للسعادة

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يحتفل المجتمع الدولي في 20 مارس باليوم العالمي للسعادة، بعد أن اعتمدته الأمم المتحدة في دورتها الـ 66 يومًا دوليا للسعادة.

يأتي ذلك اعترافًا بأهمية السعي للسعادة أثناء تحديد أطر السياسة العامة لتحقق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتوفير الرفاهية لجميع الشعوب.

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أكثر الشعوب سعادة في العالم

ويحتل الشعب السعودي المرتبة الثانية في قائمة أكثر الشعوب سعادة في العالم بعد الصين، وفقًا لمؤشر السعادة العالمي لعام 2023، الذي أجرته شركة “أبسوس” للأبحاث.

وجاءت الصين في المرتبة الأولى بنسبة 91 في المائة، والسعودية في المرتبة الثانية بنسبة 86 في المائة، وهولندا في المرتبة الثالثة بنسبة 85 في المائة.

ويعنمد مؤشر قياس السعادة العالمي على 30 جانبًا من جوانب الحياة، منها الحياة الاجتماعية، وظروف المعيشة، والصحة العقلية، والرفاهية.

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قرار الأمم المتحدة بالاحتفال بيوم السعادة العالمي

وحددت الجمعية العامة بموجب قرارها A/RES/66/281 في 12 يوليو 2012، يوم 20 مارس بوصفه اليوم الدولي للسعادة.

وجاء ذلك اعترافًا منها بأهمية السعادة والرفاه بوصفهما قيمتين عالميتين مما يتطلع إليه البشر في كل أنحاء العالم، ولما لهما من أهمية في ما يتصل بمقاصد السياسة العامة.

كما أنها تقر كذلك بالحاجة إلى نهج أكثر شمولا وتساويا ومنصفا للنمو الاقتصادي بما يعزيز التنمية المستدامة.

وتهدف إلى القضاء على الفقر، ونشر السعادة والرفاه بين كل الناس، وفقًا لمنظمة “اليونسيف” التابعة للأمم المتحدة.

وجاء القرار بمبادرة من من بوتان، البلد الذي يعترف بسيادة السعادة الوطنية على الدخل القومي منذ أوائل السبعينيات.

واعتمد هدف السعادة الوطنية الشهير وسيادته على الناتج القومي الإجمالي.

كما أن بوتان استضافت كذلك — على هامش فعاليات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة — اجتماعًا رفيع المستوى بعنوان بـ: “السعادة والرفاه: تحديد نموذج اقتصادي جديد”.