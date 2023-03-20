الخارجية الفلسطينية تدين المواقف والتصريحات التحريضية للاحتلال

تواصل – واس:

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات التصريحات والمواقف التحريضية، التي يطلقها أكثر من مسؤول رسمي بحكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ووجوده وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في أرض وطنه.

وزير صهيوني ينكر وجود الشعب الفلسطيني

وأوضحت أن هذه التصريحات برز منها في الآونة الأخيرة تصريحات الوزير المتطرف سموتريتش التي أدلى بها منكراً ومتنكراً لوجود الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة أن هذه المواقف تعكس العقلية الاستعمارية، التي باتت تسيطر على مفاصل الاحتلال وأذرعه المختلفة.

فكر صهيوني عنصري متطرف

من ناحيته، أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن التصريحات التي أدلى بها الوزير سموتريتش، وأنكر فيها وجود شعب فلسطين، دليل قاطع على الفكر الصهيوني العنصري المتطرف.

وبين أن هذه التصريحات التحريضية التي تنسجم مع المقولات الصهيونية الأولى “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”، وتعبر عن عنجهية القوة والغطرسة.

مستوطنون يحطّمون أبواب محلات تجارية

في الوقت نفسه، حطّم مستوطنون، أبواب عدد من المحلات التجارية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وعبثوا بمحتوياتها.

وداهم المستوطنون منطقة باب الخان غرب الحرم الإبراهيمي على مدخل سوق اللبن القديم، وخلعوا أبواب عدد من المحلات التجارية وعبثوا بمحتوياتها.

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