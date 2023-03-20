في هذه الحالات.. مرضى القلب ممنوعون من الصيام

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رفع الإسلام الحرج عن المرضى، وأباح لهم الصوم، وبخاصة أصحاب الأمراض التي قد تشكل خطرًا عليهم.

ومن هؤلاء مرضى القلب، الذين يتعين عليهم مراجعة الطبيب، وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة قبل الصيام، بهدف تجنب حدوث أي مضاعفات.

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7 حالات ممنوعون من الصيام

وأكد دعا استشاري القسطرة القلبية والمدير التنفيذي لمستشفى القاسمي بالشارقة، الدكتور عارف النورياني لصحيفة “البيان”، أن هناك 7 حالات من مرضى القلب عليهم تجنب الصيام:

-المرضى الذين يعانون من آلام متكررة في الصدر.

-مرضى قصور القلب الاحتشائي الذين يعانون من التعب الشديد وضيق التنفس كونهم بحاجة إلى تعاطي مدرات البول باستمرار.

-المرضى الذين يتعاطون أدوية تخثر الدم مثل الوارفارين.

-مرضى الأزمات والجراحات القلبية الذين لا يستطيعون الصوم عادة خلال الأسابيع الستة التي تعقب حدوث الأزمة القلبية والجراحة.

– مرضى التضيق أو الالتهاب الشديد للصمامات.

-مرضى القلب الذين تتطلب حالاتهم البقاء تحت الملاحظة داخل المستشفى.

-المرضى الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب من النوع الخبيث الذين يعالجونه بالأدوية.

وشدد النورياني على أهمية مراجعة الطبيب المعالج، والتي تكمن في:

-الاطلاع على الحالة الصحية بشكل عام

-وتحديد الأدوية التي ينبغي على المريض تناولها خلال شهر رمضان

– اتخاذ قرار الصيام من عدمه، وفقاً لحالة كل مريض، خصوصًا وأن هناك مرضى تتطلب حالتهم الإفطار.

وأفاد بأن الطبيب المعالج يعمل على تقييم وضع المريض من حيث إمكانية استبدال الأدوية المعتادة التي يتناولها بأخرى ليتم تعويض فترة الصيام التي يمكن أن تمتد لأكثر من 13 ساعة.

وأكد أن الصيام لا يؤثر سلبيًا على مرضى القلب الذين يتمتعون بحالة مستقرة، والذين لا يصابون بأعراض متكررة كآلام الصدر أو الصعوبة في التنفس.

وأشار النورياني إلى أن الصيام غالبًا يكون مفيدًا لمرضى القلب الذين يتمتعون بحالة مستقرة، حيث يساعدهم على تقليل كميات الطعام التي يتناولونها.

إضافة إلى الابتعاد عن التدخين والحد من التوتر، وهو ما يسهم بدوره في تخفيف المخاطر العامة الناجمة عن أمراض القلب، وينعكس إيجابًا على صحة المريض، وفق قوله.

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نصائح لمرضى القلب

وعدد بعض النصائح لمرضى القلب، التي يجب اتباعها بهدف تعزيز صحتهم وتفادي أي مضاعفات طبية يمكن أن تحدث لهم.

وتتمثل النصائح في الآتي:

-ضرورة تقليل كميات الطعام، وتناولها على مراحل.

-إحداث تغيرات إيجابية في الهرمونات وعملية الأيض.

-يحفز إنتاج الكوليسترول الجيد وتقلل من الكوليسترول الضار.

-تجنب الأطعمة المشبعة بالدهون والاملاح لخطورتها البالغة على الصحة العامة والقلب تحديدًا.

تناول وجبتي الإفطار والسحور على أربع مرات بدلاً من تناول وجبتين كبيرتين.

-ممارسة التمارين الرياضية كالمشي لمدة لا تقل عن نصف ساعة يوميًا.