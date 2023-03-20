آخرها الزلزال.. مسن تركي يكشف تفاصيل نجاته من 3 حوادث مميتة

تواصل – وكالات:

نجا المسن التركي خليل قره كوش (78 عامًا) من ثلاث حوادث خلال عامين ونصف.

كانت البداية مع إصابته بفيروس كورونا، وتعرض قسم الطوارئ بالمشفى لحريق كبير، وأخيرًا زلزال قهرمان مرعش.

الإصابة بكورونا

وقال قرهن كوش لوكالة “الأناضول”، إنه فقد زوجته بسبب إصابتها بفيروس كورونا في عام 2020، ولكنه نجا منها ومن تبعاتها، على الرغم من بقائه في المسشفى قرابة 3أشهر على عدة مراحل علاجية مختلفة.

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وأضاف: “أدت فترة العلاج من كورونا إلى تأثيرات في المعدة ومضاعفات جعلتني أتنقل بين مشافي غازي عنتاب، ونقلت بعدها إلى قسم العناية المركزة بمستشفى خاص، وهناك حصل حريق وانفجار بقسم الطوارئ (توفي 11 مريضا في ذلك الانفجار)”.

وتابع قره كوش قصته: “صحوت بأصوات تحذيرات من وجود حريق بالقسم فنزعت الأنابيب الموصولة بجسدي وهرعت للباب ودعوت ربي أن ينقذني من الحريق كما أنقذ النبي إبراهيم عليه السلام، وحصل بعدها الانفجار”.

وفي 6 فبراير 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

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القفز من الطابق الثاني

ونجا الرجل هو وأبناؤه وأحفاده من الزلزال قفزًا من الطابق الثاني، حيث تضرر المبنى بالزلزال الأول، وانهار كاملاً بعد الزلزال الثاني.

قال قره كوش: “كنت نويت الصيام في يوم الزلزال، وأعتاد على الذهاب يوميًا لصلاة الفجر، فاستفقت من أجل ذلك مبكرًا لتناول السحور، وعندها حصل الزلزال المخيف نويت إكمال الصيام مع إحساسي بالكارثة واهتزاز المكان”.

وتابع: “المبنى الذي كنا فيه مكون من 3 طوابق وأسفله محلات ومستودعات، توجهنا باتجاه الدرج ولكن ثمة ما جعلنا نتوجه للطابق الثاني منزل ابني، وبالفعل انهار الجزء المتعلق بالأدراج ولو كنا هناك لقتلنا جميعًا”.

وأضاف قره كوش: “بعد توقف الزلزال رمى ابني الصغير فرش الأسرّة على الأرض، وقفز ابني الكبير فوقها ومن ثم جعلها مناسبة ليقفز الجميع، كنا هناك 18 شخصًا في المبنى أطفالاً ونساء ورضع، وقفزنًا واحدًا تلو الآخر”.

يصوم منذ 7 سنوات

وختم بالقول: “أشكر الله دومًا، وأحمد الله أن شهر رمضان المبارك قريب، فأنا أصوم منذ عمر 7 سنوات وحتى الآن لم أترك يومًا واحدًا دون صيام، ونتمنى أن نمضي رمضان بالحمد والشكر”.

يمضي الحاج قره كوش وقته مع أبنائه وأحفاده في مخيم المتضررين من الزلزال، ما بين تسبيح وصلاة وصيام، صابرًا محتسبًا، ومؤملاً في أن يكون المستقبل مشرقًا لأبنائه وأحفاده، رغم فقدانهم 4 منازل و5 دكاكين.