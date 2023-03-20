الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف شاغرة بـ “علم لأمن المعلومات”.. رابط التقديم
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وظائف شاغرة بـ “علم لأمن المعلومات”.. رابط التقديم

وظائف شاغرة بـ “علم لأمن المعلومات”.. رابط التقديم

وظائف شاغرة بـ “علم لأمن المعلومات”.. رابط التقديم
٠٢:٢٤:٤٠ م، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن شركة علم لأمن المعلومات “Elm”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

وفيما يلي التفاصيل:

المسمى الوظيفي:

أخصائي إدارة العطاءات:

المؤهلات والخبرات:

-المؤهلات الأكاديمية والمهنية:

درجة البكالوريوس في هندسة البرمجيات

تكنولوجيا المعلومات

علوم الكمبيوتر

نظم المعلومات الإدارية

2-4 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة في ما قبل البيع وإدارة العطاءات

مطور اعمال-جدة / المدينة المنورة:

المؤهلات والخبرات:

-درجة البكالوريوس في هندسة البرمجيات

-نظم المعلومات الإدارية

-تكنولوجيا المعلومات

– علوم الحاسب

-المالية

-يفضل 2-3 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة في المبيعات وتطوير الأعمال أو مجال مشابه

-مهارات قوية في التفاوض والعرض التقديمي.

مدير حساب المبيعات- العلا:

المؤهلات والخبرات:

-درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات

– إدارة الأعمال، أو أي مجال آخر ذي صلة

-4-5 سنوات من الخبرة ذات الصلة في صناعة تكنولوجيا المعلومات / الاتصالات

مستشار معاون لتكنولوجيا المعلومات:

المؤهلات والخبرات:

-درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات

– إدارة الأعمال، أو أي مجال آخر ذي صلة

-2+ سنوات خبرة في الاستشارات الإدارية

-معرفة جيدة في المجالات الرقمية والبيانات والأمن.

مستشار رئيسي- PMO:

المؤهلات والخبرات:

-درجة الماجستير أو البكالوريوس في علوم الكمبيوتر

هندسة الكمبيوتر

– هندسة البرمجيات

-نظم المعلومات الإدارية

-الهندسة الصناعية.

-خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مكتب إدارة المشاريع

-خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إنشاء مكاتب PMO أو TMO أو SMO أو VRO أو VRP بقيادة أو جزء من فريق.

-شهادة في مجال إدارة المشاريع من مؤسسات مرموقة في هذا المجال مثل PMI أو AXELOS ، مثل PMP و PgMP و MSP و P3O و MOP

-يفضل خبرة من شركة الاستشارات الإدارية

-يجب أن يكون على دراية بمنهجيات وممارسات إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ

-يجب أن تكون على دراية بأداة إدارة المشروع ، مثل خبرة استشارات إدارة المشاريع MS ميزة إضافية

-مهارات العرض.

مستشار أول – إدارة عمليات الأعمال (رشاقة الشركات والتميز):

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في الهندسة الصناعية أو إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات

-تعتبر الشهادة المهنية في أطر العمل الرشيقة أو BPM ميزة إضافية

-خبرة: 3 – 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة في صناعة ذات صلة

-خبرة كافية في عملية النمذجة والأطر الرشيقة مثل SCRUM و Kanban.

-خبرة كافية في إجراء تحليل عمليات الأعمال باستخدام تقنيات معايير الصناعة.

-المعرفة بممارسات التكنولوجيا السريعة مثل DevOps.

عن الشركة:

شركة عِلم هي شركة مساهمة سعودية، مملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، وتُقدم عِلم خدماتها لكافة شرائح المستفيدين، بما في ذلك القطاع الحكومي وقطاع الشركات، والأفراد.
طريقة التقديم:

أوضحت إدارة علم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 20 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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