وظائف شاغرة بـ “علم لأمن المعلومات”.. رابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
تعلن شركة علم لأمن المعلومات “Elm”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.
وفيما يلي التفاصيل:
المسمى الوظيفي:
أخصائي إدارة العطاءات:
المؤهلات والخبرات:
-المؤهلات الأكاديمية والمهنية:
درجة البكالوريوس في هندسة البرمجيات
تكنولوجيا المعلومات
علوم الكمبيوتر
نظم المعلومات الإدارية
2-4 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة في ما قبل البيع وإدارة العطاءات
مطور اعمال-جدة / المدينة المنورة:
المؤهلات والخبرات:
-درجة البكالوريوس في هندسة البرمجيات
-نظم المعلومات الإدارية
-تكنولوجيا المعلومات
– علوم الحاسب
-المالية
-يفضل 2-3 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة في المبيعات وتطوير الأعمال أو مجال مشابه
-مهارات قوية في التفاوض والعرض التقديمي.
مدير حساب المبيعات- العلا:
المؤهلات والخبرات:
-درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات
– إدارة الأعمال، أو أي مجال آخر ذي صلة
-4-5 سنوات من الخبرة ذات الصلة في صناعة تكنولوجيا المعلومات / الاتصالات
مستشار معاون لتكنولوجيا المعلومات:
المؤهلات والخبرات:
-درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات
– إدارة الأعمال، أو أي مجال آخر ذي صلة
-2+ سنوات خبرة في الاستشارات الإدارية
-معرفة جيدة في المجالات الرقمية والبيانات والأمن.
مستشار رئيسي- PMO:
المؤهلات والخبرات:
-درجة الماجستير أو البكالوريوس في علوم الكمبيوتر
هندسة الكمبيوتر
– هندسة البرمجيات
-نظم المعلومات الإدارية
-الهندسة الصناعية.
-خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مكتب إدارة المشاريع
-خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إنشاء مكاتب PMO أو TMO أو SMO أو VRO أو VRP بقيادة أو جزء من فريق.
-شهادة في مجال إدارة المشاريع من مؤسسات مرموقة في هذا المجال مثل PMI أو AXELOS ، مثل PMP و PgMP و MSP و P3O و MOP
-يفضل خبرة من شركة الاستشارات الإدارية
-يجب أن يكون على دراية بمنهجيات وممارسات إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ
-يجب أن تكون على دراية بأداة إدارة المشروع ، مثل خبرة استشارات إدارة المشاريع MS ميزة إضافية
-مهارات العرض.
مستشار أول – إدارة عمليات الأعمال (رشاقة الشركات والتميز):
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في الهندسة الصناعية أو إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات
-تعتبر الشهادة المهنية في أطر العمل الرشيقة أو BPM ميزة إضافية
-خبرة: 3 – 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة في صناعة ذات صلة
-خبرة كافية في عملية النمذجة والأطر الرشيقة مثل SCRUM و Kanban.
-خبرة كافية في إجراء تحليل عمليات الأعمال باستخدام تقنيات معايير الصناعة.
-المعرفة بممارسات التكنولوجيا السريعة مثل DevOps.
عن الشركة:
شركة عِلم هي شركة مساهمة سعودية، مملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، وتُقدم عِلم خدماتها لكافة شرائح المستفيدين، بما في ذلك القطاع الحكومي وقطاع الشركات، والأفراد.
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة علم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 20 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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