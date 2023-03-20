عاجل.. النيابة تُعلن إيقاف تنظيم إجرامي بتهمة الاستيلاء على أكثر من ١١ مليون ريال

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أعلنت النيابة العامة اليوم، إيقاف تنظيم إجرامي بتهمة الاستيلاء على أكثر من ١١ مليون عن طريق الاحتيال المالي.

السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال لهذه الجريمة

في الوقت نفسه، حذرت النيابة العامة من جرائم الاحتيال المعلوماتي، التي تشمل استغلال القنوات الإلكترونية عن بُعد، واستخدامها للاحتيال المعلوماتي.

الاستيلاء على حسابات بنكية

وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن الجرائم المشار إليها تشمل اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو إرسال رسائل تنطوي على روابط إلكترونية مضللة، للاستيلاء أو الوصول لبيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات شخصية.

عقوبات رادعة لهؤلاء

وشددت النيابة على أنه: كل من استولى على مال للغير بدون وجه حق، بارتكابه فعلا “أو أكثر” ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيه الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، يعاقب بالآتي:

– السجن مدة تصل إلى 7 سنوات

– غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال

وذلك وفق المادة 1 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

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