الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“تنظيم المياه والكهرباء” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
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“تنظيم المياه والكهرباء” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

“تنظيم المياه والكهرباء” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

“تنظيم المياه والكهرباء” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
٠٢:٣٤:٠٨ م، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت أن ذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1- محلل معالجة شكاوى:

المؤهلات والخبرات:

  •  دبلوم في التخصصات التالية تقني/إداري كحد أدنى بتقدير لا يقل عن جيد.
  •  خبرة لا تقل عن سنة في مجال خدمات المستهلكين و العملاء.

2- محلل ثاني معالجة شكاوى:

المؤهلات والخبرات:

  • بكالوريوس لا يقل عن جيد في الإدارة/إدارة أنظمة المعلومات /تسويق / العلاقات العامة.
  •  خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تقديم الخدمة للمستهلكين.

3- محلل ثاني معالجة شكاوى:

المؤهلات والخبرات:

  • بكالوريوس لا يقل المعدل عن جيد في الإدارة/ نظم معلومات/تسويق.
  • خبرة لا تقل عن سنة في مجال تقديم الخدمة للمستهلكين.

4- محلل ثاني مراجعة داخلية:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس كحد أدنى في المحاسبة لايقل عن جيد.
  •  خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات في اعمال المراجعة الداخلية.

عن الهيئة:

  •  هيئة تنظيم المياه والكهرباء هي جهاز يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويقوم بتنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية لضمان توفير إمدادات كافية، وعالية الجودة، وخدمات موثوقة يعتمد عليها، بأسعار مناسبة، ومهمة الهيئة الرئيسة هي تطوير إطار تنظيمي يتماشى مع أنظمة الدولة، وقراراتها، والسياسات.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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أخبار السعودية السعودية المملكة تنظيم المياه والكهرباء هيئة تنظيم الكهرباء

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