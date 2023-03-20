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جازان.. إعادة النظر لخمسيني بعد 5 سنوات في الظلام
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جازان.. إعادة النظر لخمسيني بعد 5 سنوات في الظلام

جازان.. إعادة النظر لخمسيني بعد 5 سنوات في الظلام

جازان.. إعادة النظر لخمسيني بعد 5 سنوات في الظلام
٠١:١٥:٤٢ م، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نجح أطباء العيون في جازان في إعادة نظر خمسيني بعد 5 سنوات من المعاناة.

كان المريض يعاني من ضعف شديد في النظر بعد عملية جراحية سابقة بإحدى المستشفيات خارج المنطقة لإزالة المياه البيضاء.

ولم يتمكن المريض من زراعة العدسة الداخلية بسبب ضعف جدار العدسة الداخلي، وتسبب ذلك في نقص حاد في النظر استمر 5 سنوات

3 مراحل

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تقرر إجراء عملية جراحية للعين تم فيها ما يلي:

1- زراعة عدسة في العين باستخدام خيوط مخصصة “الحورتكس”

2- تثبيت العدسة بالخيوط في منية العين

3- تكللت العملية بالنجاح وأصبح المريض قادرا على النظر بشكل طبيعي

جراحة تجميل ناجحة

وفي وقت سابق، تمكن أطباء جراحة التجميل بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان من استئصال ورم جلدي من فروة رأس مريض، كان يعاني من ورم جلدي لفترة طويلة.

وظهرت خلال الأشهر الستة الأخيرة آلام شديدة وتقرحات ونزيف والتهابات مزمنة بفروة رأس المريض.

وبعد الكشف الطبي على المريض، وأخذ العينات المطلوبة للتحليل، وإجراء الأشعة اللازمة، أظهرت النتائج وجود ورم جلدي يستوجب التدخل الجراحي، وتم إدخال المريض لغرفة العمليات، لاستئصال الورم، وتمت العملية بنجاح – ولله الحمد -، ويتمتع المريض حالياً بوضع صحي مستقر.

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أطباء بمستشفى الملك فهد بجازان ينجحون في استئصال ورم جلدي من رأس مريض

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