10 أنشطة ملزمة بإصدار بطاقات التشغيل للمركبات من الهيئة العامة للنقل

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أكدت الهيئة العامة للنقل على جميع المنشآت والأفراد في أنشطة النقل بضرورة إصدار بطاقات التشغيل للمركبات العاملة في قطاع النقل البري.

إصدار بطاقات التشغيل للمركبات لهذه الأنشطة

وأوضحت أن إصدار بطاقات التشغيل للمركبات يشمل:

1 – أنشطة الأجرة، “أجرة المطار والأجرة العامة والأجرة الخاصة”.

2 – أنشطة النقل بالحافلات، وتشمل:

3 – نشاط النقل التعليمي “عام”.

4 – نشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات “عام”.

5 – نشاط ممارسة النقل العام بالحافلات داخل وبين المدن “عام”.

6 – نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات “عام”.

7 – أنشطة نقل البضائع “عام، خاص”.

8 – نشاط تأجير الشاحنات “عام”

9 – نشاط النقل الخفيف “عام”.

10 – نشاط نقل السيارات وسحب المركبات “عام، خاص”.

أهداف إصدار بطاقات التشغيل

وأضافت أنها تهدف من خلال اشتراط إصدار بطاقات التشغيل إلى:

1 – تعزيز وضمان جودة الخدمة والمتطلبات الفنية للمركبات.

2 – التحقق من جميع الاشتراطات اللازمة للمركبات وتوفر البيانات، وتتضمن بطاقات التشغيل 4 عناصر أساسية هي:

1 – بيانات المنشأة.

2 – بيانات بطاقة التشغيل.

3 – بيانات المركبة.

4 – بيانات الترخيص.

أبرز مزايا بطاقات التشغيل للمركبات

كما كشفت الهيئة عن أبرز مزايا بطاقات التشغيل للمركبات المستخدمة في أنشطة النقل البري.

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وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن أبرز مزايا بطاقات التشغيل للمركبات المستخدمة في أنشطة النقل البري، تتلخص في:

1 – تحقيق كافة الاشتراطات اللازمة للمركبات.

2 – ضمان الجودة والمتطلبات الفنية للمركبات.

3 – تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالمركبات.

وأكدت أن وجود بطاقة التشغيل للمركبات يساهم في ضمان جودة الخدمة وتحقيق المتطلبات الفنية وكافة الاشتراطات اللازمة للمركبات.

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