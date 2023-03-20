في 4 خطوات.. كيف تهيئ جسمك استعدادًا لقدوم رمضان؟

تواصل – فريق التحرير:

أصبحنا على أبواب رمضان، فلم يبق سوى يومين فقط يفصلانا عن شهر الصيام فيما ترفع كثير من البيوت الطوارئ استعدادًا لقدوم الشهر الكريم.

ماذا عن التهيئة الجسدية لشهر رمضان؟

يتم عبر إجراء تغييرات على النظام الغذائي، وتشمل خصوصًا التقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وخفض معدل التدخين،.

وحدد أخصائي التغذية محمد الحسيني، مجموعة من الخطوات، وفق ما نقل موقع “سكاي نيوز عربية” على النحو التالي:

.

اقرأ أيضًا:

قبل رمضان.. 4 طرق تمكنك من التخلص من إدمان الكافيين

تقليل الكافيين

من يتناول عادة 4 أكواب من القهوة يوميًا، يجب أن يخفّض هذه الكمية، أقله الى النصف في الأيام القليلة التي تسبق بدء الصيام.

تقليل التدخين

يجب على المدخنين تقليص كميات السجائر الى النصف، مما يساعد في التخفيف من أعراض الغضب والتعب، وصعوبة التركيز في الأيام الأولى من الصيام.

اقرأ أيضًا:

سلع رمضان بأفضل جودة وأقل سعر.. 5 نصائح مهمة قبل الشراء

تقليل وجبات الطعام

يجب تقليل وجبات الطعام، من خلال إلغاء وجبة الفطور لجعل الجسم يعتاد على تناول وجبتين فقط يوميًا، على أن تكون الوجبة الأولى قرابة الساعة الثانية ظهرًا.

تقليل الملح والبهارات الحارة

يجب عدم الإكثار من الملح أو البهارات الحارة وغير الصحيةّ عند تجهيز وجباتهم قبل بدء الصوم بأيام، لتفادي تعرض أجسادهم للجفاف، وعدم الشعور بالعطش في الأيام الأولى من الصوم،. فالملح يزيد من حاجة الجسم إلى الماء.

أجسام صحية

وبحسب ناشر صفحة Mohamedthedietitian، فإن هذه النصائح الغذائية، يمكن أن تساعد الصائمين في استقبال الشهر الفضيل بأجسام صحية.

إذ أن سياسية تخفيف الطعام والقهوة بشكل تدريجي تجعل من الصيام أكثر سهولة.