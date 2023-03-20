الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” بعدة مدن
“الخضيري” يكشف فوائد النوم الكافي ويُحذر من مخاطر السهر
بشرى سارة من “الحج” بشأن العشر الأواخر من رمضان والمسجدين الحرام والنبوي
سلع رمضان بأفضل جودة وأقل سعر.. 5 نصائح مهمة قبل الشراء
“المسند”: لهذا السبب الشمس تشرق بالقطب الشمالي مرة واحدة في السنة
تحذير مهم من “سعود الطبية” حول تغيير مواعيد الأدوية في رمضان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” بعدة مدن

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” بعدة مدن

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” بعدة مدن
١٢:٤٦:٢٦ م، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – هندسة الأتمتة.

2 – محلل أعمال.

3 – أخصائي مهندس كهرباء.

4 – رئيس قسم الأمن الصناعي.

5 – مدير الخدمات العامة.

6 – محلل مالي.

7 – محاسب.

8 – ضابط اكتساب المواهب.

9 – محلل نظم تكنولوجيا المعلومات.

10 – ضابط علاقات الموظفين.

11 – والمزيد …

* طريقة التقديم:

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 20 مارس 2023م.

 للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضًا:

برنامج العمل عن بُعد يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

وظائف شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة.. رابط التقديم

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف في عدة مجالات

وظائف شاغرة.. فتح باب التقديم للعمل بمركز الحياة الفطرية

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية سبارك مدينة الملك سلمان للطاقة وظائف خالية وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
ضبط 2000 دجاجة فاسدة و1450 حيّة قبل توزيعها على مطاعم جدة (صور)

ضبط 2000 دجاجة فاسدة و1450 حيّة قبل توزيعها على مطاعم جدة (صور)

٠٣:٢٢ م، الأثنين، ٢٩ يونيو ٢٠١٥
«العتيبي» شاب حقق ذاته في «صيانة الجوال».. ويطمح إلى امتلاك محل خاص

«العتيبي» شاب حقق ذاته في «صيانة الجوال».. ويطمح إلى امتلاك محل خاص

٠٥:٥٦ م، الأربعاء، ٠٥ أكتوبر ٢٠١٦
هل يحق للمستوصف والمستشفيات الخاصة أخذ الضريبة من المريض؟.. هيئة الزكاة تجيب

هل يحق للمستوصف والمستشفيات الخاصة أخذ الضريبة من المريض؟.. هيئة الزكاة تجيب

٠٣:٠٢ م، الأحد، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
قريباً.. التعدي على الأراضي الحكومية جريمة جنائية

قريباً.. التعدي على الأراضي الحكومية جريمة جنائية

٠٧:٥٤ ص، الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *