رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” بعدة مدن

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أعلن مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – هندسة الأتمتة.

2 – محلل أعمال.

3 – أخصائي مهندس كهرباء.

4 – رئيس قسم الأمن الصناعي.

5 – مدير الخدمات العامة.

6 – محلل مالي.

7 – محاسب.

8 – ضابط اكتساب المواهب.

9 – محلل نظم تكنولوجيا المعلومات.

10 – ضابط علاقات الموظفين.

11 – والمزيد …

* طريقة التقديم:

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 20 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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