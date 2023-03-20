“الخضيري” يكشف فوائد النوم الكافي ويُحذر من مخاطر السهر

تواصل – فريق التحرير:

كشف الاستشاري وأستاذ وعالم أبحاث المسرطنات أ.د.فهد الخضيري، أن النوم الكافي يدعم ويقوي المناعة ويحمي من الضعف الذي قد يستهلك الطاقة والجهد.

مخاطر السهر وعدم النوم الكافي

وحذر على حسابه في “تويتر”، من مخاطر السهر وعدم النوم الكافي، مؤكدًا أن السهر يتسبب في مخاطر عديدة ، منها:

1 – يرهق الجسم وينهك القوى المناعية.

2 – نهوض ونشاط الميكروبات والفيروسات الكامنة الانتهازية التي تنتهز أي ضعف مناعي أو إرهاق وإنهاك لتنشط وتسبب التهابات.

وأوضح أنه لتقوية العظام وتجنّب هشاشة العظام في المستقبل:

1 – أكثر من الألبان والأجبان والتعرّض للشمس.

2 – تناول بعض الأغذية التي فيها كالسيوم عالي. وفيتامين د.

وأضاف أنه لتقوية المناعة فعليك بالعسل والحبة السوداء والقسط الهندي والثوم والبصل والبرتقال والليمون وفيتامين سي الفوار، وسمك التونة، أقل شيء مرتين بالأسبوع.

واستشهد الخضيري بقول أحد الحكماء: ” تناول طعامك الصحي ولو كان مرًا وغير مستساغ “وكأنه دواء”، وذلك لكي لا يضطر الإنسان إلى تناول دوائه مضطراً كأنه غذاء كعلاج، فعليه بالآتي:

1 – تحمّل مرارة الشاي.

2 – خشونة الخضار والورقيات والطعام الصحي لكي لا يضطر بعد عدة سنوات لتجنب بعض المأكولات بسبب تردي حالته الصحية لأنها قد ترفع الضغط والسكر والكلسترول.

اقرأ أيضًا:

الخضيري: أعراض تظهر في أول 3 أيام من رمضان

الخضيري يوضح حقيقة أضرار الشمع المستخدم لحفظ التفاح