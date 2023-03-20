بشرى سارة من “الحج” بشأن العشر الأواخر من رمضان والمسجدين الحرام والنبوي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن الصلاة في الحرم المكي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لا تستلزم إصدار تصريح.

لايلزم حجز تصريح لأداء الصلاة

وقالت ردًا على استفسار حول ما إذا كان الدخول للحرمين للصلاة في العشر الأواخر يحتاج تصريحًا، إنه “لايلزم حجز تصريح لأداء الصلاة في الحرمين الشريفين بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفايروس كورونا”.

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ونشر الحساب الرسمي لشؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأربعاء الماضي، جدول صلاتيّ التراويح والتهجد بالمسجد الحرام، خلال شهر رمضان المقبل لعام 1444هـ.

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وأوضح الجدول أسماء أئمة المسجد الحرام خلال صلاة التراويح، متضمنة التسليمات الأولى، والأخيرة والوتر، مع بيان الأئمة خلال صلاة التهجد، من ليلة 21 من رمضان.