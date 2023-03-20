الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
جازان.. إعادة النظر لخمسيني بعد 5 سنوات في الظلام
10 أنشطة ملزمة بإصدار بطاقات التشغيل للمركبات من الهيئة العامة للنقل
في 4 خطوات.. كيف تهيئ جسمك استعدادًا لقدوم رمضان؟
عاجل.. النيابة تُعلن إيقاف تنظيم إجرامي بتهمة الاستيلاء على أكثر من ١١ مليون ريال
رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” بعدة مدن
“الخضيري” يكشف فوائد النوم الكافي ويُحذر من مخاطر السهر

الرئيسية

 /

محليات

 /

بشرى سارة من “الحج” بشأن العشر الأواخر من رمضان والمسجدين الحرام والنبوي

بشرى سارة من “الحج” بشأن العشر الأواخر من رمضان والمسجدين الحرام والنبوي

بشرى سارة من “الحج” بشأن العشر الأواخر من رمضان والمسجدين الحرام والنبوي
١٢:١٦:١٦ م، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن الصلاة في الحرم المكي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لا تستلزم إصدار تصريح.

لايلزم حجز تصريح لأداء الصلاة

وقالت ردًا على استفسار حول ما إذا كان الدخول للحرمين للصلاة في العشر الأواخر يحتاج تصريحًا، إنه “لايلزم حجز تصريح لأداء الصلاة في الحرمين الشريفين بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفايروس كورونا”.

جدول أئمة الحرم

إعلان الجاهزية لاستقبال أعداد مليونية بالحرمين في رمضان

اقرأ أيضا:

ونشر الحساب الرسمي لشؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأربعاء الماضي، جدول صلاتيّ التراويح والتهجد بالمسجد الحرام، خلال شهر رمضان المقبل لعام 1444هـ.

اقرأ أيضًا:

أكثر من 127 حلقة قرآنية خلال شهر رمضان بالحرمين.. تعرف على المواقع والمواعيد

وأوضح الجدول أسماء أئمة المسجد الحرام خلال صلاة التراويح، متضمنة التسليمات الأولى، والأخيرة والوتر، مع بيان الأئمة خلال صلاة التهجد، من ليلة 21 من رمضان.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم العشر الأواخر من رمضان المسجد الحرام جدول أئمة الحرم وزارة الحج والعمرة

مواد ذات صلة

المزيد
ما خطوات شطب السجل التجاري والفرعي للشركة؟ “التجارة” توضح

ما خطوات شطب السجل التجاري والفرعي للشركة؟ “التجارة” توضح

٠٤:٠٨ م، الخميس، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
بشرى لطلاب العلم.. عودة المحاضرات والدروس العلمية حضورياً بالمسجد الحرام

بشرى لطلاب العلم.. عودة المحاضرات والدروس العلمية حضورياً بالمسجد الحرام

١١:٥٥ م، الأحد، ٢٢ أغسطس ٢٠٢١
لوجود شبهة جنائية.. الشرطة تتحفظ على الأم والأب في حريق «بناية جازان»

لوجود شبهة جنائية.. الشرطة تتحفظ على الأم والأب في حريق «بناية جازان»

١٠:٠٥ م، الأثنين، ٠٩ أكتوبر ٢٠١٧
معهد الإدارة العامة يعلن عن برامج مخصصة لإيفاد موظفي الدولة

معهد الإدارة العامة يعلن عن برامج مخصصة لإيفاد موظفي الدولة

٠٤:٥٢ م، السبت، ١٥ أغسطس ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *