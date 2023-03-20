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“المسند”: لهذا السبب الشمس تشرق بالقطب الشمالي مرة واحدة في السنة
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“المسند”: لهذا السبب الشمس تشرق بالقطب الشمالي مرة واحدة في السنة

“المسند”: لهذا السبب الشمس تشرق بالقطب الشمالي مرة واحدة في السنة

“المسند”: لهذا السبب الشمس تشرق بالقطب الشمالي مرة واحدة في السنة
١١:٥٦:٥٠ ص، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس أ.د. عبد الله المسند، أن الشمس تشرق في القطب الشمالي مرة واحدة خلال العام.

الشمس تشرق مرة واحدة في القطب الشمالي

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه في القطب الشمالي تشرق الشمس مرة واحدة في السنة وذلك يوم غد 18 مارس.

وأضاف أنه في هذا التوقيت تبقى الشمس تدور حول الأفق لفترة 6 أشهر حتى تغرب تمامًا في 26 سبتمبر.

فيحل الظلام بقية السنة حتى تشرق مرة أخرى في 18 مارس من العام القادم.

لماذا مناخ القطب الشمالي أكثر دفئًا من الجنوبي؟

فيما أعلن المسند، أن مناخ القطب الشمالي أكثر دفئًا من القطب الجنوبي “أنتاركتيكا”.

وأكد أن السبب يرجع إلى أن القطب الشمالي عبارة عن محيط متجمد، وارتفاعه ارتفاع مستوى سطح البحر تقريبًا، والمحيط يمثل مستودعًا للحرارة خاصة في الشتاء.

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وأضاف أن ذلك يكون على خلاف القارة المتجمدة الجنوبية وهي مرتفعة عن سطح البحر بمتوسط 1.6كم وأقل درجة حرارة مسجلة هناك −89.2 م.

موقع الدائرة القطبية ليس ثابتًا طول الدهر

وبين أن موقع الدائرة القطبية ليس ثابتاً على 33َ 66ْ طول الدهر، بل يتحرك وفقًا لترنح محور الأرض الذي يعادل نحو درجتين خلال 40 ألف سنة.

وأشار إلى أن ذلك ربما يكون بسبب قوة المد والجزر، وعليه فالدائرة القطبية الشمالية حاليًا تتحرك شمالاً بمقدار 15م سنويًا.

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أنتاركتيكا الشمس القارة المتجمدة الجنوبية القطب الشمالي المسند شروق الشمس

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