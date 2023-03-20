كليتان وكبد.. نقل أعضاء متوفى دماغيًا ببريدة تُنقذ حياة 3 مرضى

تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق طبي متخصص من إجراء عملية جراحية دقيقة تعد الأولى من نوعها في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة.

وتم استئصال أعضاء داخلية من جسد مريض متوفى دماغيًا والتبرع بها لوجه الله تعالى، من خلال تنسيق منظم وعمل احترافي بين المركز السعودي لزراعة الأعضاء والمستشفى.

جرت العملية بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، وفق ما أعلن تجمع القصيم الصحي.

ووصل الطاقم الطبي التابع للمركز السعودي لزراعة الأعضاء إلى المستشفى لإجراء عملية استخراج الأعضاء المتبرع بها من ذوي المتوفى والتي استغرقت ساعات.

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تفاصيل العملية

وأوضح تجمع القصيم عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، أنه تم التوجه لقسم العناية المركزة بالمستشفى حيث توجد حالة لرجل من الجنسية الهندية متوفى دماغيًا.

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وأعلن أنه “وبعد موافقة ذويه بصورة رسمية في بادرة إنسانية منهم تم التجهيز للقيام بإجراء العملية في المستشفى واستئصال الأعضاء المتمثلة في كليتين وكبد”.

وتم التبرع بالأعضاء للاستفادة منها في إنقاذ حياة مرضى آخرين في حاجة ماسة لعلمية زراعة أعضاء داخلية.

وثمن تجمع القصيم الصحي والمركز السعودي للتبرع بالأعضاء هذا الموقف الإنساني النبيل من أسرة المتوفى؛ لما له من أجر عظيم في الدنيا والآخرة، ودوره في إحياء النفس البشرية التي كرمها الله عز وجل على سائر الخلائق.