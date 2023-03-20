تحذير مهم من “سعود الطبية” حول تغيير مواعيد الأدوية في رمضان

تواصل – واس:

أكدت مدينة الملك سعود الطبية أنه مع قرب حلول شهر رمضان المبارك يجد بعض المرضى صعوبةً في تناول أدويتهم من نحاية المواعيد.

معاناة المرضى بسبب مواعيد الجرعات

وأوضحت أن ذلك بسبب كثرة مواعيد الجرعات أو لاختلاف مواعيدها، محذرةً المرضى الذين يتناولون أدوية معينة من إيقاف الدواء أو تغيير مواعيد الجرعات، أو عددها من دون استشارة الطبيب لما لذلك من أخطارٍ صحيةٍ كبيرة.

مدينة الملك سعود الطبية تحذر هؤلاء المرضى

وأضافت أن هناك نصائح عامة للاستخدام الآمن للأدوية في رمضان ومنها الأدوية التي تستخدم مرة واحدة ليلًا حيث لا تحتاج إلى تعديل موعدها.

لابد من استشار الطبيب لمواعيد الأدوية

وبينت أن الأدوية التي تستخدم مرة واحدة في الصباح، من الممكن مناقشة الطبيب أو الصيدلي لتغيير موعدها إلى وقت المساء.

وعن الأدوية التي تستخدم مرتين في اليوم بالإمكان مناقشة الطبيب أو الصيدلي لتغيير مواعيد الجرعات إلى وقت الفطور والسحور.

الأدوية التي تستخدم ثلاث مرات في اليوم

وأكدت أن الأدوية التي تستخدم ثلاث مرات في اليوم فيجب استشارة الطبيب لتغييرها إلى أدوية طويلة المفعول أو مناقشة تعديل مواعيد الجرعات.

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