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عاجل.. “نفط الكويت” تعلن الطوارئ إثر تسرب غربي البلاد
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عاجل.. “نفط الكويت” تعلن الطوارئ إثر تسرب غربي البلاد

عاجل.. “نفط الكويت” تعلن الطوارئ إثر تسرب غربي البلاد

عاجل.. “نفط الكويت” تعلن الطوارئ إثر تسرب غربي البلاد
١١:٢٦:٣٣ ص، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة نفط الكويت حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في غربي البلاد، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسمها.

وأكد الرئيس التنفيذي للشؤون للإدارية قصي العامر، عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب.

وشدد العامر على “عدم تأثر عمليات الإنتاج بالإضافة إلى عدم رصد أي غازات سامة في موقع الحادث”.

جهود لاحتواء التسرب

وأضاف أن الفرق المعنية في شركة نفط الكويت تتواجد في الموقع وتتعامل مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة في الشركة.

وأوضح أن الشركة سوف تعلن آخر التطورات أولاً بأول.

وشهدت الكويت في عام 2020، حدوث تسرب نفطي محدود قرب الكيلو 18 من الطريق الدائري السابع دون وقوع أضرار بشرية أو مادية.

وفي 2017، أعلنت شركة نفط الكويت السيطرة على التسرب النفطي في خط لأنابيب النفط الخام بحقل الرتقة شمالي الكويت دون وقوع إصابات أو تأثير على عمليات الشركة.

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الكلمات الدلالية:
الكويت تسرب نفطي شركة نفط الكويت

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