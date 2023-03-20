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زلزال تركيا.. تورط عامل إنقاذ روسي في واقعة “مخلة بالشرف” (فيديو)

زلزال تركيا.. تورط عامل إنقاذ روسي في واقعة “مخلة بالشرف” (فيديو)

زلزال تركيا.. تورط عامل إنقاذ روسي في واقعة “مخلة بالشرف” (فيديو)
١١:١٩:١٨ ص، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق النحرير:

تحلص عامل إنقاذ روسي من نصف مليون دولار من نافذة منزله، كان قد جمعها أثناء مشاركته في عمليات الإنقاذ عقب الزلزال الذي ضرب تركيا.

وبعد أن داهمت الشرطة شقته في موسكو، عمد العامل إلى رمي الأموال من النافذة.

وشوهدت الأموال متناثرة على الأرض، وفق ما أظهر مقطع فيديو في موقع “تويتر”.

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العثور على مليوني دولار

وكان رجال إطفاء مشاركين عثروا على حوالي مليوني دولار تحت الأنقاض في مدينة غازي عنتاب.

وعثر رجال الإنقاذ التابعين لبلدية غازي عنتاب، التي قامت بأنشطة البحث والإنقاذ في موقع عائشة محمد بولات المنهار في المدينة، على بعض المال بجانب شخص أخرجوه من تحت الأنقاض.

وقاموا بتوثيق عملية سحبهم للأموال بكاميرات هواتفهم، والتي وضعوها في حقيبة سوداء، ليتم بعد ذلك تسليمها برفقة فرق العمليات الخاصة، إلى الشرطة مقابل تقرير.

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زلزال تركيا

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.8 درجات والثاني 7.6 درجات.

وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافة إلى دمار هائل.

وتعرض ما لا يقل عن 230 ألف مبنى للتدمير أو لأضرار بالغة في تركيا، وسط عمليات إنقاذ للضحايا العالقين تحت أنقاض تلك المباني شاركت فيها العديد من الدول.

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