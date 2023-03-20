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صباح اليوم.. جريان السيول بالقويع في حوطه بني تميم بالرياض

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صباح اليوم.. جريان السيول بالقويع في حوطه بني تميم بالرياض

صباح اليوم.. جريان السيول بالقويع في حوطه بني تميم بالرياض

صباح اليوم.. جريان السيول بالقويع في حوطه بني تميم بالرياض
١١:٢٣:٥٨ ص، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية باردة، جرت صباح اليوم الاثنين، سيول نعم بمدينة القويع التابعة لحوطة بني تميم بمنطقة الرياض.

انخفاض في درجات الحرارة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة.

وأوضح أن الحالة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.

سحب ممطرة وسماء غائمة

 في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

 كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران.

رياح وأمطار على جازان وتبوك وعسير

وأصدر المركز تنبيهًا عن تكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة على عسير وجازان وتبوك، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وأشار إلى أن الحالة المتوقعة تكون بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة مساءً.

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عاجل.. الأرصاد يتوقع انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الرياض السيول القويع حالة الطقس حوطة بني تميم رياح نشطة

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