عاجل.. تفاصيل قرار وزير التعليم بشأن إدارات المحافظات

تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير التعليم، يوسف بن عبد الله بن محمد البنيان، تعميمًا يقضي بربط إدارات التعليم في المحافظات بإدارات التعليم في مناطق المملكة الثلاثة عشر، بمقتضى أمر ملكي وقرار مجلس الوزراء.

استثناء محافظات جدة والطائف والأحساء

ويستثني القرار الإدارات التعليمية في كل من محافظات جدة والطائف والأحساء، والتي سيبقى ارتباطها بوزارة التعليم.

ويتضمن القرار أن يتولى مدير عام التعليم بالمنطقة الإشراف على جميع إدارات التعليم في المحافظات بمنطقته، وله على سبيل الاختصاص توقيع قرارات تكليف مدراء التعليم.في إدارات التعليم بالمحافظات المرتبطة به بعد موافقتنا.

توجده المخاطبات إلى إدارات التعليم بالمناطق

وبموجب القرار، سيتم توجيه جميع المخاطبات من إدارات التعليم بالمحافظات إلى إدارات التعليم بالمناطق، وإذا استدعى الأمر الرفع إلى الوزارة بشيء فيكون من خلال إدارات التعليم بالمناطق والإدارات العامة للتعليم بالمحافظات.

وسيعتبر القرار نافذًا اعتبارًا من تاريخ 12/11/1444 هـ، بموجب القرار الصادر من وزير التعليم.

https://twitter.com/nagat_amry/status/1637714736702783489?s=20

اقرأ ايضًا:

عاجل.. التعليم تنشر جداول الحصص للأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثالث

عاجل.. التعليم تعلن مواعيد الدراسة في رمضان وإجازة عيد الفطر.. الساعات والأيام