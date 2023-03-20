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“سُنة نبوية”.. قيلولة قصيرة بعد الظهر تمنحك فوائد مذهلة

“سُنة نبوية”.. قيلولة قصيرة بعد الظهر تمنحك فوائد مذهلة

“سُنة نبوية”.. قيلولة قصيرة بعد الظهر تمنحك فوائد مذهلة
١١:١٣:٥٠ ص، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة عن فوائد الحصول على قيلولة قصيرة بعد الظهر، وهي من السنن النبوية، التي كان النبي الكريم يحرص عليها دائما.

الدراسة التي نشرت نتائجها في صحيفة “الصن” البريطانية، أكدت أن القيلولة يمكن أن تعزز الذاكرة والمزاج بشكل جيد للغاية.

وأجريت الدراسة على 32 شابا، وكشفت النتائج أن القيلولة من 10 إلى 60 دقيقة أكثر فائدة من البقاء مستيقظا.

وخلال التجربة ، تم إخضاع 32 شابا لأربعة ظروف تجريبية: الاستيقاظ، وقيلولة لمدة 10 دقائق، وقيلولة لمدة 30 دقيقة، وقيلولة لمدة 60 دقيقة”.

الحالة المزاجية

كما تم قياس الحالة المزاجية والنعاس والأداء المعرفي على فترات من 5 و 30 و 60 و 240 دقيقة بعد الاستيقاظ من أجل مقارنة مدى استدامة فوائد القيلولة، كما تم فحص تأثير هذه القيلولة على تركيز الذاكرة”.

ووجد المشاركون في الدراسة أن القيلولة كان لها نتائج مدهشة، إذ ظهر الأشخاص الذين حصلوا عليها بشكل أفضل من غيرهم.

قيلولة بعد الظهر 

في سياق متصل، توصل خبراء إلى أن قيلولة بعد الظهر تفيد الأشخاص في أي عمر كانوا، وتساعدهم في إراحة أدمغتهم وإزالة أفكارهم اليومية المربكة، حسب القبس”.

لكن الخبراء أشاروا إلى أن قيلولة بعد الظهر يجب أن تكون محدودة، إذ ينصح أحد الخبراء أن تكون مدتها من 10 إلى 30 دقيقة ما بين الساعة 1 و3 مساءً وفق موقع “هيلث لاين”.

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