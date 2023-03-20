سلع رمضان بأفضل جودة وأقل سعر.. 5 نصائح مهمة قبل الشراء

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مع اقتراب شهر رمضان، يبدأ المواطنون في البحث عن المواد الغذائية ومستلزمات المطبخ بأسعار بسيطة وفي متناول اليد، وهو أمر يحدث كل عام تقريبا مع حلول الشهر الكريم.

وبسبب السياسة المنضبطة التي تنتهجها المملكة، فقد تم توفير مختلف السلع الرمضانية بدءًا بالغذائية الاستهلاكية والتموينية ثم الأواني والأجهزة المنزلية والخضار والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك.

طلب متزايد على السلع كل عام

وبحسب “الرياض”، فإن هذا الوقت كل عام يشهد طلبا متزايدا على أسعار السلع والمنتجات.

في السياق ذاته، قال المستشار التجاري الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة، إن الفترة الحالية تعد الأهم بالنسبة لسوق المواد الغذائية وما يرتبط برمضان من سلع استهلاكية وأوانٍ وأجهزة منزلية.

وأضاف: يظهر ذلك في زيادة الرقم القياسي لأسعار الجملة بنسبة 2.7 % في فبراير الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث زادت أسعار منتجات الألبان بنسبة 19.5 % وأسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 11.1 %.

وتابع: بسبب الوفرة وأيضا حرية السوق والضمانات الموجودة فيه ضد الاحتكار زادت حدة المنافسة بين التجار وفي منافذ البيع وأصبح كسب المستهلك والعميل هدفا لكل الموزعين.

5 نصائح مهمة للشراء

1- أهمية وعي المستهلك وابتعاده عن الإسراف أولا عبر تحديد ما يحتاجه.

2- متابعة مختلف العروض ومقارنتها لاختيار الأنسب.

3- عدم الانجراف خلف العروض لشراء ما يزيد عن حاجته أو شراء الكماليات.

4- الاهتمام بتجربة المنتج البديل الأقل سعرا خصوصا وأن المواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة تعتمد دوما أعلى المواصفات وأفضلها لكل منتج مستورد أو مصنع محليا يعرض على المستهلك.

5- التجار سيضطرون لخفض هوامش الربح وتقديم العروض بشكل مبكر في حال كانت هناك منافسة قوية من شركات أخرى.

18 ألف طن من الخضروات والفاكهة

من جهته، قال نائب رئيس شيخ الدلالين بحلقات الخضار والفواكه بجدة المهندس معتصم أبو زنادة، إن حجم مبيعات السوق يوميا يصل إلى 18 ألف طن من الخضروات والفاكهة.

ودعا المستهلكين إلى الشراء بشكل مباشر من السوق المحلي في ظل تراجع الأسعار، قائلا إن صندوق الطماطم حاليا زنة 6 كيلو جرام يصل سعره إلى 10 ريالات فقط.

وأوضح أن ذلك السعر يزيد بشكل مبالغ فيه في منافذ التجزئة ونفس الحال يرصد في بقية الفواكه والخضروات.

شملت مبادرة تخفيض السلع الرمضانية والأساسية 42 سلعة، والتي أطلقها اتحاد الغرف السعودية وأسواق “الهايبر ماركت” بجميع مناطق المملكة.

اتحاد الغرف السعودية

وكان اتحاد الغرف السعودية ، بالتعاون مع منافذ البيع “الهايبر ماركت” أطلق مبادرة لتخفيض السلع الرمضانية والأساسية بجميع مناطق المملكة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

الأصناف المشمولة

وبلغت الأصناف المشمولة في مبادرة تخفيض السلع الرمضانية والأساسية في جميع مناطق المملكة قرابة 42 سلعة.

وجاء الدجاج الطازج المحلي في مقدمة السلع، إضافة إلى المجمد المحلي والبيض العادي والبلدي.

كما اشتملت السلع على كل من “الزيوت النباتية والحليب الطازج المحلي وحليب الأطفال”.

وتضمنت أيضا :” لحم دجاج مفروم محلي ولحم بقر مفروم مجمد، ولحم ضأن محلي ومستورد، إضافة إلى لحم عجل طازج.

واشتملت قائمة السلع أيضا على الطماطم المحلية والمستوردة، والخيار والبطاطس والتفاح وغيرها من الخضروات.

قيمة الصادرات السلعية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الرابع 2022م بنسبة 6.4%، مقارنة بنفس المدة من عام 2021.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته في وقت سابق، أن قيمة الصادرات السلعية بلغت 342.4 مليار ريال في الربع الرابع 2022، مرتفعة عن 321.9 مليار ريال بنفس المدة من 2021.

وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 31.7 مليار ريال بنسبة 31.2% حيث بلغت قيمتها 271.3 مليار ريال، مقابل 239.6 مليار ريال في الربع الرابع 2021.

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