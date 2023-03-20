الصندوق العقاري يُعلن عن موعد ايداع الدعم السكني لشهر رمضان

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حدد الصندوق العقاري، موعد ايداع الدعم السكني لشهر مارس الجاري– الموافق لشهر رمضان.

وقال عبر حسابه في موقع “تويتر” ردًا على سؤال بهذا الخصوص: “بما أن يوم 24 يوافق يوم الجمعة، سيتم إيداع الدعم بإذن الله يوم الأحد 26 إلى يومين عمل كحد أقصى”.

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الدعم السكني

وبرنامج باقات الدعم السكني هو أحد الحلول المقدَّمة من برنامج سكني؛ لتسهيل امتلاك المسكن للمستفيد.

ويكون ذلك من خلال دعم مالي غير مسترد يقدم للمستفيد بناء على صافي دخله.

ويتراوح ذلك بين 100 ألف أو 150 ألف ريال حسب مصفوفة الدعم المحدثة، ويقدَّم من خلال الشركاء من الجهات التمويلية بالاتفاق مع صندوق التنمية العقارية.

ماهي آلية عمل البرنامج؟

– البرنامج يدعم المستفيد بمبلغ ثابت 100 ألف أو 150 ألف دعمًا مباشرًا غير مستردّ، بالتزامن مع حصوله على التمويل العقاري من الجهة التمويلية.

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ماهي أهم مميزات باقات الدعم السكني؟

-تقديم دعم مباشر غير مستردّ بمبلغ يصل إلى 150 ألف ريال.

– مُجازٌ من الهيئات الشرعية لدى جهات التمويل.

– إمكانية حصول المستفيد على الباقة، بالتزامن مع حصوله على التمويل العقاري .

-في حال الوفاة أو العجز الكلي، يتمّ إعفاء المستفيد، وإسقاط التمويل (حسب سياسة الجهة التمويلية). خيارات باقة الدعم السكني :

– الدعم المقدّم

– تجديد المساكن

-الأثاث

– الإيجار

-البناء الذاتي