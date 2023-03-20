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“تراجع اليورو”.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

“تراجع اليورو”.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

“تراجع اليورو”.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
١٠:٥٤:٢٨ ص، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين الموافق 20 من مارس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.01 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.58

فرنك سويسري 4.06

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.05 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 10.10

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.90

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.55

فرنك سويسري 4.05

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