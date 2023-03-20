7 خطوات تساعدك على التخلص من التوتر في 24 ساعة

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نمر جميعًا بوقت نشعر خلاله بالتوتر، وهذا أمر طبيعي، لكن إذا كنت تشعر بالتوتر أكثر من المعتاد، فقد يكون من المهم النظر في العوامل التي تجعلك تشعر بالضيق.

وتقول أخصائية العلاج الغذائي هانا براي لصحيفة “ذا صن”، إنه يمكن التغلب على هذه المشاعر في غضون 24 ساعة فقط من خلال بعض الخطوات البسيطة.

وأبرزت هذه الخطوات على النحو التالي:

1. تناول الطعام بشكل صحيح

تخطي وجبات الطعام وشغف الأطعمة السكرية والكربوهيدرات المكررة أمر شائع عندما نشعر بالتوتر، وهذا الأمر له تأثيره على مستوى الجلوكوز في الدم، ويجعلنا أكثر توترًا.

لذا نصحت بـ:

-تجنب المشروبات السكرية والوجبات الخفيفة

-تناول وجبات منتظمة تحتوي على كربوهيدرات معقدة وبروتين عالي الجودة.

2. التمارين

على الرغم من الشعور بالتعب، فإن العديد من الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد الشديد يميلون إلى ممارسة الرياضة بشكل مكثف كشكل من أشكال تخفيف التوتر.

مع ذلك، حذرت هانا من أن الإفراط في ممارسة الرياضة في أوقات التوتر الشديد يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.

وأضافت: “تعتبر التمارين البدنية ضغطًا آخر على الجسم وتنشط نفس الاستجابات الفسيولوجية تمامًا مثل الإجهاد النفسي”.

وتابعت: “التمارين الخفيفة مثل المشي والركض والسباحة واليوغا أكثر فائدة بكثير خلال الفترات العصيبة”.

3. اعتن بمعدتك

أوضحت أخصائية التغذية، أن الإجهاد، جنبًا إلى جنب مع وقت متأخر من الليل، وشرب الكحول وتناول الأطعمة الغنية بالسكر له تأثير ضار على النباتات المعوية.

وأضافت أن استكمال نظامك الغذائي بالبكتيريا الحية يمكن أن يساعد في استعادة توازن فلورا الأمعاء وتحسين وظيفة المناعة.

4. التنفس بعمق

في زحمة الحياة، من المهم تخصيص 10 دقائق كل يوم للتنفس بعمق والتركيز على تهدئة العقل.

لذا نصحت هانا بــ “الذهاب في نزهة في الحديقة في استراحة الغداء، وتنزيل تطبيق يقدم تأملات قصيرة موجهة للعقل الذهني، أو الذهاب إلى فصل يوجا أو التعرض للشمس عندما تستيقظ في الصباح”.

5. زيادة الفاكهة والخضروات

قالت هانا، إنه عندما تتعرض أجسامنا للإجهاد، فإن لديها حاجة متزايدة إلى بعض العناصر الغذائية، والتي تشمل فيتامينات ب وفيتامين ج والمغنيسيوم والبوتاسيوم، “لذلك، من المهم أن نحصل على المزيد من هذه من خلال نظامنا الغذائي”.

وأضافت: “إن الفاكهة والخضروات ذات الألوان الزاهية هي أفضل طريقة للقيام بذلك. ومن المهم بشكل خاص الخضار الورقية الخضراء، لذا تأكد من تناول ما لا يقل عن 1-2 حصتين كل يوم”.

6. الاسترخاء

التوتر يترك الشخص يشعر بالإرهاق، لذا من المهم الاسترخاء، والابتعاد عن المنشطات مثل الكافيين.

وأضافت هانا: “يمكن للكافيين أن يزيد من إنتاج الكورتيزول، حتى بعد ساعات من شربه، ويمكن (للمنبهات) أن تؤثر على مزاجنا عن طريق التدخل في الناقلات العصبية لدينا وتقليل امتصاص العناصر الغذائية المهمة (التي نحتاجها أكثر في أوقات التوتر)”.

7. النوم الجيد

قالت هانا إنه عندما نتعب، تقل آليات التأقلم لدينا، مما يجعل المواقف العصيبة بالفعل أسوأ بعشر مرات، “ومع ذلك، عندما نحصل على نوم جيد ليلاً، نحسن الذاكرة والتركيز، ونصبح أكثر قدرة على اتخاذ القرارات ويقل احتمال أن نفقد أعصابنا”.

ونصحت أخصائية التغذية بـ:

تجنب شاشات الهاتف والكمبيوتر والتلفزيون لمدة ساعة على الأقل قبل النوم

استخدام التطبيقات التي ترشح الضوء الأزرق لتقليل التعرض في أوقات أخرى من اليوم

-لا تأكل متأخرًا جدًا

-اتبع روتينًا يتضمن وقتًا منتظمًا للنوم وبعض الوقت للاسترخاء، مثل قراءة كتاب أو الاستحمام بملح إبسوم

-لكن إذا شعرت أن توترك خارج عن السيطرة، اطلب المشورة الطبية.