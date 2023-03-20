6 في طريف.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 33 درجة في جازان.

وأنه سجل 32 درجة في شرورة والأحساء والقنفذة والخرج، و31 درجة في مكة المكرمة والصمان والدهناء.

29 درجة في الرياض

وأضاف أنه سجل 30 درجة في ووادي الدواسر ونجران وحفر الباطن، و29 درجة في الرياض، و26 درجة في المدينة المنورة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها والباحة 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

* طريف 6 درجات مئوية.

* القريات والعلا 9 درجات.

* الباحة وعرعر وأبها 10 درجات.

* حائل والطائف 11 درجة.

* ورفحاء والدوادمي وبريدة وسكاكا 12 درجة.

* المدينة المنورة والمجمعة 13 درجة مئوية.

انخفاض في درجات الحرارة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة مع رياح مثيرة للأتربة والغبار.

سحب ممطرة وسماء غائمة

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران.