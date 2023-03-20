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“دراسة”: قضاء وقت طويل أمام الأجهزة يرتبط بسلوك خطير على الأطفال
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“دراسة”: قضاء وقت طويل أمام الأجهزة يرتبط بسلوك خطير على الأطفال

“دراسة”: قضاء وقت طويل أمام الأجهزة يرتبط بسلوك خطير على الأطفال

“دراسة”: قضاء وقت طويل أمام الأجهزة يرتبط بسلوك خطير على الأطفال
٠٩:١٤:٢٤ ص، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت دراسة طبية حديثة من تأثير قضاء المراهقين فترات طويلة أمام الأجهزة الإلكترونية على صحتهم العقلية.

ووفقًا للدراسة التي شملت تحليل البيانات من دراسة طويلة الأمد لنمو الدماغ في الولايات المتحدة، فإن قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشات قد يؤدي إلى سلوك انتحاري لدى الأطفال.

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ارتفاع المخاطر

وربطت الدراسة بين كل ساعة إضافية يقضيها الأطفال في سن التاسعة إلى الحادية عشرة بارتفاع المخاطر بنسبة تسعة في المائة بعد ذلك بعامين، بحسب ما أوردت صحيفة “ذا صن”.

وقال المؤلف الدكتور جيسون ناجاتا، إن الشاشات غالبًا ما حلت محل “التنشئة الاجتماعية والنشاط والنوم”.

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وأضاف: “يمكن أن يؤدي استخدام الشاشة إلى العزلة الاجتماعية والتسلط عبر الإنترنت واضطراب النوم، مما قد يؤدي إلى تدهور الصحة العقلية.

وتابع: “يجب على الآباء التحدث مع أطفالهم بانتظام حول استخدام الشاشة وسلوكيات الشاشة التي يحتذى بها”.

الكلمات الدلالية:
سلوك انتحاري لدى الأطفال قضاء المراهقين فترات طويلة أمام الأجهزة الإلكترونية نمو الدماغ

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