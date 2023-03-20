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“تعليم مكة” تعتمد مواعيد بداية اليوم الدراسي في رمضان
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“تعليم مكة” تعتمد مواعيد بداية اليوم الدراسي في رمضان

“تعليم مكة” تعتمد مواعيد بداية اليوم الدراسي في رمضان

“تعليم مكة” تعتمد مواعيد بداية اليوم الدراسي في رمضان
٠٩:٠٨:٠٢ ص، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ، وذلك في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي وفي مدارس التعليم المستمر “تعليم الكبار”.

بداية اليوم الدراسي 

وحددت الإدارة بدء اليوم الدراسي من الساعة التاسعة صباحاً مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة، لمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي وفي مدارس التعليم المستمر “تعليم الكبار” بالمنطقة.

فيما حدد تعليم المنطقة بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر” تعليم الكبار” (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) من الساعة 9:30 مساءً وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وصف دراسي.

الدراسة حضورية

في وقت سابق، أصدر وزير التعليم، قرارًا بجعل الدراسة حضورية خلال شهر رمضان لهذا العام، على أن يتم تقليص عدد ساعات اليوم الدراسي.

وستكون ساعات العمل الرسمية في شهر رمضان 5 ساعات يوميًا، على أن تبدأ ساعات العمل في شهر رمضان من الساعة 10 صباحًا وتنتهي الساعة 3 مساءً.

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