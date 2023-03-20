عاجل.. “الموارد البشرية” تُحدد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر رمضان

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توضيح هام حول موعد صرف الضمان الاجتماعي لكثير من المستفيدين.

موعد صرف الضمان الاجتماعي

وكشف حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أنه يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي للنظام القديم والمطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي.

وأوضح أن الضمان الاجتماعي يستهدف التحوّل من الاحتياج إلى الإنتاج، باستهداف الفئات الأشد احتياجًا، لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن نظام الضمان الاجتماعي يقدم خدمات التأهيل والتدريب، إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها.

* خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي:

1- الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية من هنا.

2- اختيار “تسجيل جديد”.

3- تعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل الدخول.

4- إدخال رمز التحقق على رقم الجوال ثم اختيار “توثيق”.

5- كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم النقر على “تسجيل الدخول”.

6- تعبئة البيانات بالملف الموحد الموجود بالكامل من خلال النقر على “الذهاب للملف الموحد”.

* حالات وقف معاش الضمان

وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن وقف معاش الضمان الاجتماعي في عدد من الحالات كالتالي:

1 – تخلّف شرط من شروط الاستحقاق.

2 – ثبوت أن البيانات المُقدَّمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.

3 – تأخر المستحق في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة لمدة تزيد على 30 يومًا من تاريخ الإخطار.

4 – عدم التزام المستحق القابل للتأهيل بخطة تأهيله.

5 – إذا ثبت أن المستحق القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم على منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة.

6 – إقامة المستحق إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.

7 – إذا تنازل المستحق عن المعاش.

8 – وفاة المستحق.

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