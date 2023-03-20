“الصحة” تحذر من استخدام المكملات الغذائية دون إشراف طبيب

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يقوم الملايين من الناس بتناول المكملات الغذائية الرياضية والهرمونات البنائية بغرض الحصول على المزيد من الفوائد الصحية مثل إنقاص الوزن وبناء العضلات.

لكن هل تناول تلك المكملات الغذائية والهرمونات البنائية يُعد آمنًا؟ في الواقع فإن بعض المكملات ضارة بالصحة، كما لا ينبغي استعمال الهرمونات البنائية بدون استشارة وضرورة طبية، وفقًا لوزارة الصحة.

وحذرت الوزارة من استخدام المكملات الغذائية دون إشراف طبيب. وقال حساب “الصحة_937” في موقع “تويتر”: “بشكل عام ينبغي عدم تناول المكملات الغذائية والفيتامينات بدون تقييم وإشراف الطبيب المعالج وذلك ليتم تحديد مدى الاحتياج ومأمونية الاستخدام للحالة الصحية”.

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الهرمونات البنائية (الستيرويدية)

الهرمونات:

هي مواد كيميائية يتم إفرازها بواسطة الغدد الصماء أو (الأعضاء) في الجسم لتقوم بتنظيم وظائف الجسم والتحكم فيها.

الهرمونات البنائية (الستيرويدية):

هي هرمونات طبيعية أو اصطناعية تحفز على النمو والبناء وتزيد حجم أنسجة العضلات، وتختلف في وظائفها الحيوية بحسب نوعها.

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الهرمونات البنائية (المنشطات):

يتم أخذ الستيرويدات البنائية بعدة أشكال مختلفة، وتشمل: أقراص، كريمات، لاصقات، إبر، قطرات تحت اللسان.

يقوم البعض باستخدام الستيرويدات الحيوانية، وهي غالبًا تحتوي على نفس الستيرويدات البشرية ولكنها ليست نقية.

أضرار الهرمونات البنائية:

تسبب الستيرويدات البنائية عدة أضرار جسدية ونفسية، فلدى الرجال:

-تقلل عدد الحيوانات المنوية

-تصغر حجم الخصيتين

-تزيد حجم الثديين

-تقود إلى فقدان شعر الرأس

وبالنسبة للنساء فتسبب:

– تغيرًا في الصوت

-تكبير الأعضاء التناسلية

-تزيد كمية شعر الجسم

-تصغر حجم الثديين

-ترفع ضغط الدم لدى الرجال والنساء، وتزيد حبَّ الشباب، وتؤثر سلبًا في القلب والكبد والكليتين.

ويؤدي استعمال تلك الهرمونات إلى زيادة العدوانية لدى الشخص وتغير المزاج وحدوث الكآبة.

وكذلك قد يسبب تبادل الحقن بين الأشخاص إلى انتقال الأمراض مثل الإيدز والتهاب الكبد الفيروسي، واقتناؤها دون وصفة طبية لا يضمن عدم التعرض للغش في محتوياتها.