هل يؤثر “دعم ريف” على “حساب المواطن”؟

تواصل – فريق التحرير:

من الأسئلة التي ترد إلى “حساب المواطن” ما يتعلق منها بمدى استحقاق المشمولين ببرامج الدعم الأخرى للدعم المقدم من البرنامج.

ومن ذلك الدعم المادي الذي تقدمه وزارة البيئة والمياه والزراعة لمستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف)، الذي يسهم في تنمية أنشطتهم الزراعية في القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج.

وفي هذا السياق، ورد سؤال إلى “خدمة المستفيدين التابعة لـ “حساب المواطن” حول ما إذا كان “دعم ريف” باسم الزوجة له تأثير على حساب المواطن للزوج؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”، بأن “دعم ريف لا يؤثر على حساب المواطن، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم”.

وأضافت: “ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa”.

هل هناك تعارض بين برنامج “حافز” و”حساب المواطن”؟

وكان “حساب المواطن” أجاب في وقت سابق على تساؤل حول ما إذا كان هناك تعارض بين برنامج “حافز” والبرنامج.

وقالت “خدمة المستفيدين”: “في حال وجود دخل للتابع من حافز لابد من الإفصاح عنه، واختيار نوع الدخل “غير ذلك”، ومصدر الدخل ” مخصص من برنامج حافز” وسيتم احتسابه من ضمن الدخل”.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

شروط التسجيل في حساب المواطن

-يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط حاملي بطاقات التنقل.

الإقامة داخل جدول المملكة، وألا يكون سجينًا أو في أحد مراكز الإيواء الحكومية.

-توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.