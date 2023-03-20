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“التعليم” تبحث فرص حقيقية لتطوير الشراكة مع المؤسسات الدولية
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“التعليم” تبحث فرص حقيقية لتطوير الشراكة مع المؤسسات الدولية

“التعليم” تبحث فرص حقيقية لتطوير الشراكة مع المؤسسات الدولية

“التعليم” تبحث فرص حقيقية لتطوير الشراكة مع المؤسسات الدولية
٠٨:٣٩:٠٤ ص، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تبحث وزارة التعليم عن فرص حقيقية تطوير عمليات الشراكة مع أفضل المؤسسات التعليمية في العالم لتهيئة وتسهيل فرص القبول للمبتعثين في الجامعات المرموقة.

وأطلقت الوزارة ملتقى تأهيل المبتعثين افتراضيا عبر تقنيات الاتصال المرئي، وذلك في إطار خطتها التي تسعى إليها في هذا الصدد.

تعزيز تنافسية المواطنين

وقال وزير التعليم في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، إن استراتيجية الابتعاث تسهم في تعزيز تنافسية المواطنين.

وأوضحت أن ذلك يتم من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وسد حاجة السوق في قطاعات الدولة ومشاريعها ومبادراتها الواعدة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة.

يذكر أن برنامج تنمية القدرات البشرية – أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030- كان قد أطلق تلك الاستراتيجية لدعم التعاون والشراكة مع المؤسسات الدولية.

شروط الابتعاث 

كان وزير التعليم اعتمد شروط وضوابط خطتي الإيفاد للدراسة بالداخل وخطة الابتعاث للدراسة بالخارج.

وتضمنت الضوابط مايلي:

1- ألا تقل خدمة المرشح في الوظيفة التعليمية عن سنة.

2- ألا يزيد عمر المرشح عند التقديم عن 45 عاما.

3- ألا يقل التقدير الدراسي في أخر مؤهل علمي عن جيد.

4- ألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي عن ممتاز في آخر سنتين.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الابتعاث التعليم السعودية المملكة وزارة التعليم

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