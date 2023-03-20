خبير طقس: أهالي هذه المناطق يمكنهم رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاظ بالمعاطف

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كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أنه يتوقع ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، وأنه يمكن لأهالي عدد من المناطق خلع الملابس الشتوية.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن أهل المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية، يمكنهم رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاظ بالمعاطف.

اليوم يدخل موسم الحميمين

وأضاف أن اليوم الاثنين يدخل موسم الحميمين، وأن عدد أيامه “26” يومًا ومن أبرز مظاهره المناخية، هي:

1- بداية موسم المراويح.

2- ثاني منازل فصل الربيع.

3 – نجومه، “سعد الاخبية والمقدم”.

4 – تكثر أمراض الحساسية والإنفلونزا بسبب تقلبات الجوية.

5 – يتساوى الليل والنهار ثم يأخذ النهار بالزيادة على حساب الليل.

6 – فيه بداية فصل الربيع فلكياً بتعامد الشمس على خط الاستواء ويوافق 21 مارس.

موجة برد ذروتها الأربعاء

وأشار إلى أن بداية الحميمين هذا العام يصاحبها موجة برد وأن ذروتها يوم الأربعاء، وأن أيام برده قليلة لكن الاحتياط واجب.

وبين أنه رغم أن الحرارة من الممكن أن تصل” آخر الثلاثينات “مئوية ظهرًا لكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة، خاصة بالمناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية وشرق الغربية.

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