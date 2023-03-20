الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
خبير طقس: أهالي هذه المناطق يمكنهم رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاظ بالمعاطف
خدمة جديدة لرفع المطالبات المالية من القطاع الخاص عبر “اعتماد”
مواكبة لرؤية 2030.. مقترح بتدشين هيئة عليا لتمويل الإسكان بالمملكة
استطلاع أمريكي يكشف عن “نظرة سلبية” تجاه المسلمين
خدمة اليوم.. 8 خطوات للحصول على ترخيص باستعمال “بطاقة ترشيد” استهلاك المياه
لهذه الأسباب.. جولدمان ساكس يخفض توقعاته لخام برنت بعد نزول الأسعار

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خبير طقس: أهالي هذه المناطق يمكنهم رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاظ بالمعاطف

خبير طقس: أهالي هذه المناطق يمكنهم رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاظ بالمعاطف

خبير طقس: أهالي هذه المناطق يمكنهم رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاظ بالمعاطف
٠٨:٠٨:٢٢ ص، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أنه يتوقع ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، وأنه يمكن لأهالي عدد من المناطق خلع الملابس الشتوية.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن أهل المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية، يمكنهم رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاظ بالمعاطف.

اليوم يدخل موسم الحميمين

وأضاف أن اليوم الاثنين يدخل موسم الحميمين، وأن عدد أيامه “26” يومًا ومن أبرز مظاهره المناخية، هي:

1- بداية موسم المراويح.

2- ثاني منازل فصل الربيع.

3 – نجومه، “سعد الاخبية والمقدم”.

4 – تكثر أمراض الحساسية والإنفلونزا بسبب تقلبات الجوية.

5 – يتساوى الليل والنهار ثم يأخذ النهار بالزيادة على حساب الليل.

6 – فيه بداية فصل الربيع فلكياً بتعامد الشمس على خط الاستواء ويوافق 21 مارس.

موجة برد ذروتها الأربعاء

وأشار إلى أن بداية الحميمين هذا العام يصاحبها موجة برد وأن ذروتها يوم الأربعاء، وأن أيام برده قليلة لكن الاحتياط واجب.

وبين أنه رغم أن الحرارة من الممكن أن تصل” آخر الثلاثينات “مئوية ظهرًا لكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة، خاصة بالمناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية وشرق الغربية.

اقرأ أيضًا:

أول رمضان.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار رعدية على معظم المناطق

عاجل.. الأرصاد” يتوقع انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية البرد الحصيني الحميمين الملابس الشتوية حالة الطقس درجات الحرارة فصل الربيع

مواد ذات صلة

المزيد
«خادم الحرمين»: نتطلع لتحقيق نقلة نوعية في مسار العلاقات مع ماليزيا

«خادم الحرمين»: نتطلع لتحقيق نقلة نوعية في مسار العلاقات مع ماليزيا

١٢:٤٧ م، الأثنين، ٢٧ فبراير ٢٠١٧
الآن.. شاهد جريان سيل الشعاب في الشقيق غرب منطقة حائل

الآن.. شاهد جريان سيل الشعاب في الشقيق غرب منطقة حائل

٠٨:٥٩ م، الجمعة، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
الأردن.. إصابة 4 ضباط وسائح في هجوم على مركز أمني بـ«الكرك»

الأردن.. إصابة 4 ضباط وسائح في هجوم على مركز أمني بـ«الكرك»

٠٤:٢٣ م، الأحد، ١٨ ديسمبر ٢٠١٦
بالفيديو.. متسابق يقبل قدمي أبيه براً وإحساناً عند تسلمه جائزة “صوت بيشة”

بالفيديو.. متسابق يقبل قدمي أبيه براً وإحساناً عند تسلمه جائزة “صوت بيشة”

٠٨:٠٦ م، الجمعة، ١٢ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *