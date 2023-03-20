خدمة جديدة لرفع المطالبات المالية من القطاع الخاص عبر “اعتماد”

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كشف المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية أن وزارة المالية والمركز أطلقا خدمة رفع المطالبات المالية من القطاع الخاص للعقود المسجلة على منصة “اعتماد”.

وأوضح المركز أنه سيتم الاكتفاء برفع مطالبات القطاع الخاص من خلال المنصة فقط، بحسب “عكاظ”.

إيقاف إنشاء المطالبات المالية

وأشار إلى أنه سيتم إيقاف إنشاء المطالبات المالية من الجهات الحكومية ابتداء من شهر مارس الجاري.

وأكد أنه سيتم الإيقاف الكلي لكافة الجهات الحكومية بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2023، وستقتصر الخدمة عبر منصة “اعتماد”.

الخدمة متاحة للمقاولين والموردين

وأضاف أن الخدمة متاحة حالياً لجميع المقاولين والموردين على منصة اعتماد.

وأوضح المركز أنه سيتم التعميم على المقاولين والموردين بالبدء بأخذ الصلاحيات اللازمة وفقاً للدليل الإرشادي المرفق والبدء باستخدام الخدمة ورفع المطالبات المالية وفق آجالها الزمنية.

يذكر أن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يعد مركزاً حكومياً مستقلاً، ويعنى بتقديم حلول عديدة من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة.

7 أهداف

ويستهدف المركز تحقيق ما يلي :

1- رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية في التعاملات المالية الحكومية.

2- تعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة.

3- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي.

4- زيادة التنافسية وتقديم الفرص.

5- تحسين تجربة المستفيدين.

6- قياس مؤشرات الأداء.

7- توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.

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